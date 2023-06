Realdo Tonti premiato all'evento 'Artisti aglianesi', la serata nel segno della cultura

Stasera, sabato 24, premio alla carriera a Realdo Tonti, poeta dell’ottava rima e chitarrista. Gli sarà consegnato in piazza Gramsci, nell’evento ‘Artisti aglianesi’ (ore 21.30), con la splendida cornice della mostra di Ferrari. Al parco Pertini, alle 21.30, va in scena Lella Costa in ‘Pinocchio confidential’, testo di Lella Costa e Gabriele Vacis (regista) ispirato alla celebre opera di Carlo Collodi. Al Carabattole, II edizione di ‘Culturalia: alle 20.45 laboratorio letterario Voglia di Vivere con le autrici di ‘A cuori scoperti’. Dalle 21.30 ‘Festa del Matteotti’ con Massimo Bani. Per tutta la serata street food e mercatini. Domani (ore 21.30) al Pertini Giobbe Covatta in ‘6° (sei gradi)’ con Ugo Gangheri, in piazza Gramsci sfilata con Danzarmonia, in Carabattole Alberto Vitali in "Pierino".