Rc Auto, è un salasso continuo. Aumento di cento euro in un anno

PISTOIA

Oltre 120 euro in più, nel dato mensile, rispetto a quella che è la media nazionale, una leggera diminuzione rispetto alla quota che serviva a gennaio per sottoscrivere una nuova assicurazione Rc Auto ma oltre 100 euro di incremento in provincia nel giro di un anno. Analizzando i dati snocciolati dal portale Facile.it che confronta i valori dell’assicurazione per il proprio mezzo a quattro ruote confrontando tutte le compagnie che si propongono agli utenti della strada, si vede come la stangata nella nostra provincia sia ben lontana dall’esaurirsi, sapendo che a Pistoia e dintorni è, oramai da diverso tempo, considerato uno dei territori col salasso fra i più elevati su scala nazionale: 737,40 euro la rata media che si registra al 30 aprile scorso, ben superiore dei 612,52 euro che ci vogliono come media italiana. Questo per la presenza di grande concentrazione industriale nell’area metropolitana, per diverse strade a scorrimento veloce che spesso sono teatro di incidenti più o meno grave e per una concentrazione molto alta di veicoli a quattro ruote. Un dato altalenante che, se non altro, è in repentino calo rispetto al culmine della curva arrivato lo scorso novembre quando il premio medio in provincia arrivava addirittura a 785,01 euro e poi sceso fino ai 712 euro di febbraio. Niente a che vedere, però, con l’aumento spropositato che è stato registrato nel corso degli ultimi dodici mesi con valori che, dopo gli anni di grande down dovuti alla pandemia e ad una repentina diminuzione dei flussi veicolari, sono tornati a crescere in maniera importante. A fine aprile 2023, infatti, la quotazione media dell’Rc auto in provincia di Pistoia si attestava a 631,05 euro da confrontare col dato nazionale di 517,88 euro: in dodici mesi, sostanzialmente, la crescita è andata avanti di pari passo con oltre 100 euro di segno più.

Geografia ancora più variegata, infine, per quanto riguarda i prezzi che il mercato valuta da comune a comune. A guidare la classifica, e non è certo un vanto, è Montecatini Terme con il premio di Rc Auto che alla fine del mese scorso arrivava ad una media di 940 euro, ovvero più del doppio di quanto costava un anno fa così come dell’aumento a livello nazionale nel giro di dodici mesi.

Sopra quota 900 euro, poi, trovano spazio anche Uzzano (908 euro) e Serravalle Pistoiese (901 euro) mentre la quota del capoluogo è di 654 euro con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questa corsa al rialzo, però, ci può essere qualche "isola felice" che si salva? Da quanto emerge dalle rilevazioni, sembra di si anche se bisogna andarla a cercare col lanternino. E’ il caso di Ponte Buggianese dove l’Rc, in un anno, è diminuita del 25% arrivando a 431 euro (oltre 300 euro in meno rispetto a quella che è la media provinciale) e si difendono anche Larciano (-10%), Agliana (-8%) e Massa e Cozzile (-1%). Ed anche in valore assoluto l’enclave pontigiana e quella larcianese (558 euro) sono i posti dove si spende meno in termini assoluti, davanti a Lamporecchio (582 euro) che chiude il podio.

Saverio Melegari