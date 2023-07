Rassegna musicale "Di chiostro in chiostro" Concerto del Trio Bmb e visita guidata

Un contesto ricco di storia e carico di belle atmosfere, qual è quello dell’orto dell’antico Collegio di Sant’Ignazio di Loyola, in piazza dello Spirito Santo, riempito di bella musica. L’appuntamento è sabato, dalle 17: sarà qui che si svolgerà uno degli appuntamenti della rassegna "Di chiostro in chiostro, itinerari-storico musicali" in compagnia della Filarmonica Borgognoni. Il concerto si svolgerà alle 18 e vedrà la partecipazione del Trio BMB con il baritono Massimo Dolfi, ma sarà preceduto, alle 17, da una visita guidata condotta dalla storica dell’arte Perla Cappellini. Ingresso libero. L’iniziativa è sostenuta da UniCoop Firenze sezione Pistoia, Avis Pistoia, Vannucci Piante, Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista, Fondazione Caript, Mutua Alta Toscana.