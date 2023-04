Rapinò due fidanzati, nuove accuse Arrestato anche per spaccio di coca

È la sera del 21 ottobre, due fidanzati sono in macchina alla periferia di Pistoia, quando due uomini si avvicinano, aprono lo sportello lato passeggero e sotto la minaccia di un cacciavite e un falcetto si fanno consegnare dalla ragazza la collana che indossa insieme ad altri gioielli, la borsa e i soldi, prima di darsi alla fuga. Verranno rintracciati alcuni giorni dopo, il 26 ottobre scorso, e arrestati: si tratta di un 43enne e del complice di 22 anni, entrambi albanesi. Durante gli accertamenti eseguiti dagli uomini della squadra Mobile, emergono alcuni precedenti. Il giovane ha compiuto altri furti e rapine, l’altro invece avrebbe precedenti in materia di spaccio di stupefacenti. Durante l’interrogatorio di garanzia il 22enne ha confessato tutto, mentre il 43enne si è dichiarato estraneo ai fatti, ed il Tribunale del Riesame ha poi accolto il ricorso presentato dal suo difensore, derubricando per lui la misura cautelare custodiale ad obbligo di dimora. La prosecuzione dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia ed eseguita dalla Squadra Mobile, ha però consentito di raccogliere ulteriori, univoci elementi di prova a carico del 43enne, sia riguardo alla rapina sia in merito a ripetuti episodi di spaccio di cocaina. L’uomo avrebbe, infatti, rifornito diversi clienti sulla piazza pistoiese, per almeno due anni. Per questo, il pm ha proceduto con la contestazione di ulteriore capo d’imputazione e il gip ha accolto la richiesta della custodia cautelare in carcere, oltre che per la rapina del 26 ottobre, anche per gli episodi di spaccio. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di Santa Caterina.