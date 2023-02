Rapine alle banche Banda sgominata

Rapine in serie alle banche della provincia di Palermo ma anche a Pistoia, Favara, Milano e Bologna. La polizia ha sgominato una banda notificando una ordinanza di custodia cautelare in carcere a sei indagati tra i 44 e i 68 anni. Le indagini sono partite da una rapina con sequestro avvenuta alla filiale Credem di Terrasini, in provincia di Palermo, nell’aprile scorso. In seguito a quella irruzione, furono eseguiti cinque fermi. Le indagini della Mobile sono riuscite a ricostruire l’attività del gruppo, i cui componenti arrivavano dal quartiere palermitano di Brancaccio, dedito alle rapine in trasferta. Alle indagini hanno contribuito anche le intercettazioni dei dialoghi tra gli indagati che si trovavano in carcere e che hanno consentito di allargare il campo agli altri presunti componenti della banda.