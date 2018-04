Pistoia, 16 aprile 2018- Rapina oggi pomeriggio, lunedì 16 aprile, nella filiale del Monte dei Paschi di via Montalbano a Quarrata. Il fatto è avvenuto intorno alle 16, quando la banca era già chiusa al pubblico.

Tre o quattro soggetti con accento campano incappucciati e apparentemente non armati se non di piedi di porco e mazzuoli, sono penetrati dal retro della filiale praticando un’apertura nella parete di un bagno del locale climatizzatori.

Hanno avuto così accesso al locale delle cassette di sicurezza aprendone sei. Sono poi entrati nella zona delle casse e ne avrebbero violata una. Qui, dopo avere radunato il personale presente, quattro persone, sul retro della banca senza rinchiudere nessuno né usare violenza, si sono dileguati da dove erano entrati.

Non vi sono al momento testimonianze sulla tipologia di mezzi utilizzata per fuggire. Sul posto militari della stazione di Quarrata, del Norm e del Nucleo Investigativo per l’avvio delle indagini.