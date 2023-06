Raggi di speranza per 5 persone Sono pronti per rientrare al lavoro

Adelina, Paolo, Eugenio, Domenico, Alberto. Sono cinque persone, non più giovanissime, che hanno in comune la perdita del lavoro e di conseguenza la capacità di produrre reddito, una condizione che, perdurando nel tempo, allontana spesso dal contesto sociale chi incorre in questo problema. Loro tuttavia non si sono arresi e grazie al percorso formativo "Perdi il lavoro ma non il talento", avviato da Hyper Social Club (impresa sociale) e Raggi di speranza in stazione (organizzazione di volontariato), hanno ottenuto l’attestato che certifica l’avvenuta formazione e ora sono pronti a rientrare nel mondo del lavoro. Tre sono i percorsi seguiti: il primo ha riguardato la formazione alla socialità; il secondo la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro; e il terzo l’allestimento di cantieri temporanei mobili. Adesso sono in attesa che aziende, enti, ma soprattutto cooperative sociali li assumano per poter finalmente coronare il loro sogno di riscatto sociale. "Il percorso formativo – spiega Daniele Duccini, amministratore di Hyper Social Club – aveva come obiettivo quello di di sostenere i partecipanti in un percorso di ripresa di fiducia nelle proprie capacità del fare, fornendo loro anche la preparazione di base per poter rientrare nel mondo del lavoro". Tutti e cinque sono stati seguiti e assistiti nel tempo dall’associazione Raggi di speranza in stazione. "Il nostro impegno – afferma Maria Renzi Scarpellino, presidente dell’associazione – è quello di dare speranza e dignità alle persone. Queste, in particolare, avendo frequentato il corso, sono pronte ad essere inserite nel mondo del lavoro, perciò ci auspichiamo che che ditte che hanno bisogno di personale con queste caratteristiche, facciano riferimento a loro". L’associazione Raggi di speranza in stazione assiste quotidianamente circa 80 persone, alle quali fornisce ogni sera la cena. "Molte di loro – riprende la presidente - sono di Pistoia, ma c’è anche chi è arrivato qui da altri Paesi. In gran parte sono uomini, tanti di loro lavoravano, ma hanno perso il lavoro e la casa per varie vicende che hanno portato anche a divisioni familiari. C’è chi dorme in macchina oppure sotto porticati". "Quando i nostri assistiti decidono di rimettersi in gioco, come è avvenuto per queste cinque persone che hanno frequentato il corso – sottolinea Maria Elena Morlandi, direttrice di Raggi di speranza in stazione – per noi è sempre un successo. Le aspettative sono sicuramente quelle di dare loro una stabilità, magari un lavoro in una cooperativa o in qualche associazione. Ci daremo da fare affinché questo avvenga nel minor tempo possibile".

Patrizio Ceccarelli