Ragazzi innamorati della terra "Ma servono più agevolazioni per dare gambe alle loro idee"

La terra offre sempre più possibilità e attira anche i giovani. Almeno nel Pistoiese. "La nostra provincia – spiega Simona Falzarano, delegata di Coldiretti giovani impresa di Pistoia, commentando i dati 2022 della Camera di Commercio Pistoia e Prato – ha un tasso di imprese giovanili dell’8,2%, maggiore di quello nazionale che si ferma al 7,7%. E cresciamo ancora: rispetto al 2020 le aziende agricole condotte da giovani nel pistoiese sono passate da 248, ovvero il 7,8% del totale, a 258. Adesso occorre che istituzioni e sistema creditizio agevolino le nuove leve in agricoltura con la loro energia. Coldiretti fa la sua parte e a Pistoia ha attivato il ‘Laboratorio giovani impresa Pistoia: sperimentare il talento’".

Il laboratorio nasce per supportare e stimolare le idee e progetti di chi investe sull’agricoltura, offrendo alle nuove leve percorsi formativi e occasioni di crescita personale. "I giovani che devono avviare o sviluppare un’azienda agricola si trovano in un labirinto – spiega Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia –: quali saranno costi e ricavi? Ci sono incentivi? Cosa conviene produrre? Come finanziarsi? I nostri responsabili aiuteranno i giovani agricoltori a sbrogliare questi dubbi". Al laboratorio si può partecipare su appuntamento il mercoledì pomeriggio (per informazioni: Noemi Ferretti: 0573991047).

Ed è proprio in questo contesto fertile che crescono idee. Dopo gli Oscar dell’Academy è tempo degli Oscar green di Coldiretti. Sono aperte le iscrizioni per l’Oscar green 2023: generazione in campo, il concorso promosso da Coldiretti giovani impresa giunto alla diciassettesima edizione che premia l’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro. Per partecipare c’è tempo fino al 30 aprile andando direttamente sul sito https:giovanimpresa.coldiretti.it. Tanti i premi in palio. La prima categoria ‘Energie per il futuro e sostenibilità’ premierà quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile. ‘Impresa digitale’ premia invece i progetti delle aziende agroalimentari che applicano nuove tecnologie e hanno introdotto il digitale, ad esempio l’e-commerce e il web marketing. La categoria ‘Campagna Amica’ promuove e valorizza i prodotti made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo. Il territorio è il fulcro della categoria ‘Custodi d’Italia’ che premia le aziende che contribuiscono al presidio delle aree più marginali. La categoria ‘Fare Filiera’ prende in esame i progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati. ‘Coltiviamo solidarietà’ premia le iniziative volte a rispondere a bisogni della persona e della collettività. A partecipare sono aziende gestite da under 35 che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra. Tra questi molti sono pistoiesi.

