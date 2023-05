"Rag Time" benefico con "Noi del Pacini"

L’associazione "Noi del Pacini" ha ufficializzato la donazione in favore di Lilt Pistoia dei proventi dello spettacolo "Quelli del Rag Time and friends", andato in scena al Teatro Manzoni nel dicembre scorso. A consegnare l’assegno di 1.000€ nelle mani della presidente di Lilt, Giulietta Priami, sono stati il presidente dell’associazione, Paolo Scannerini, accompagnato dai consiglieri Baldi, Giovannini, Pierattini e Sabella, nonché dalla presidente onoraria Dora Donarelli, ideatrice e direttrice artistica dello spettacolo, che ha visto avvicendarsi sul palco gli attuali studenti dell’Itcs Pacini e gli ex studenti protagonisti dei celebri "Rag Time" degli anni ’80 e ’90. "La scuola non sia solo un luogo del sapere, ma anche fonte di relazioni umane".