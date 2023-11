Raffiche di vento di grecale. Ottanta interventi dei pompieri. Divelto il cartello in tangenziale

L’allerta per vento forte di grecale perdurerà fino alla mezzanotte di oggi. Ma ieri è stata una giornata molto difficile per le richieste di intervento, giunte al comando dei vigili del fuoco, un po’ da tutto il territorio provinciale. Notevole l’impegno dei pompieri che sono stati allertati fin dalla notte tra martedì e mercoledì. Il vento fortissimo, ha fatto temere il peggio, ovvero che si potesse rivivere quello che era accaduto con la tempesta del 2015. Fortunatamente, nonostante l’intensità delle raffiche, i danni nel territorio pistoiese sono stati circoscritti.

Per gran parte gli interventi hanno riguardato piante cadute che hanno in parte interrotto la viabilità. Fin dal subito il Comando di Pistoia ha raddoppiato il personale in servizio per fare fronte alle decine di richieste che dalla mattina sono alla sala operativa 115 provinciale. Con l’aumento degli interventi, è stato richiesto il supporto da personale proveniente da altri Comandi, in particolare 14 pompieri provenienti dai Comandi di Firenze e Arezzo. Alle 15, risultavano risolti quasi 80 interventi dalla prima mattinata di ieri.

In città, le raffiche di vento hanno letteralmente sradicato il cartello del distributore Ip sulla tangenziale in direzione di Pistoia. Sulla strada ieri mattina, sono stati posizionati dei dussuasori, che hanno ristretto la carreggiata. Fortunatamente, in quel momento non c’era nessun veicolo in transito e in ogni caso non ci sno stati feriti. Il vento forte ha fatto cadere alberi e piante soprattutto nelle zone collinari, nella Valle dell’Ombrone, nella zona sopra Piteccio. E alberi sono caduti alla Cugna e in via di Valdibrana, ma anche in via di Corbezzi, come ha spiegato l’assessore Alessio Bartolomei: "In ogni caso, non ci sono state strade interrotte al traffico, perché le piante sono state subito rimosse o dagli addetti del Comune, o dai privati cittadini o dai vigili del Fuoco che sono stati impegnati per tutto il giorno su tutto il territorio". Un albero si è piegato nel quartiere delle Fornaci, anche in questo caso, fortunatamente, senza feriti.

Seppur le temperature siano ancora relativamente miti, il forte vento di grecale delle scorse ore ha traghettato la provincia di Pistoia nella prima fase invernale della stagione. Proprio sul territorio della nostra provincia si sono registrate alcune delle raffiche più forti di tutto il centro-nord italiano. In particolar modo, la stazione meteorologica in località Candeglia, ha registrato la scorsa notte, intorno alle quattro, una raffica di grecale a 112kmh. Quanto andrà ancora avanti il vento? I prossimi giorni si prospettano ancora ventilati ma, già da oggi, le raffiche andranno via via attenuandosi. Solo sabato, secondo le ultime previsioni, il vento di grecale tornerà a spazzare la provincia di Pistoia.

red.pt