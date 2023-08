Raffica di furti in casa Limestre è nel mirino Abitanti preoccupati

SAN MARCELLO PITEGLIO

Furti a raffica al villaggio di Limestre, nel comune di San Marcello Piteglio. E la nostra Montagna si riscopre vulnerabile. Nei giorni scorsi sono state tre le abitazioni visitate dai malviventi, nel borgo sviluppato sul fianco della SS66. Uno dei tre tentativi non è riuscito, gli altri due si ma con risultati "modesti" per i ladri. Sui fatti indagano i Carabinieri. Quello dei furti in abitazione è un problema che si ripropone ciclicamente, complice il fatto che spesso le case siano vuote. Il Villaggio di Limestre ne è stato interessato diverse volte negli ultimi anni: alla fine di ottobre dello scorso anno, ade esempio, ce ne furono diversi. Buona parte della popolazione si chiede se i malviventi godano dell’appoggio di un basista che conosce il territorio e le abitudini delle persone, oppure se sia una banda che si muove e individua le case in cui, almeno all’apparenza, non c’è nessuno.

In un territorio, come quello della Montagna Pistoiese, dove i chilometri di strada sono veramente tanti, controllare tutto appare difficile. Però, come ci tiene a informare il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, "sul territorio ci sono una quindicina di telecamere. Molte di queste sono in grado di leggere le targhe. Abbiamo avuto recentemente accesso a un finanziamento per acquistarne altre, stiamo valutando dove posizionarle per ottimizzare i risultati. Questo è un tipo di criminalità estremamente difficile da combattere – precisa – ma come ci confermano le forze dell’ordine, sulla Montagna Pistoiese è presente in modo estremamente contenuto".

Di diverso avviso il capogruppo di Prospettiva Futuro, Franco Del Re: "si tratta di un problema serio – attacca –, lo avevamo affrontato già a novembre nel corso di una seduta del consiglio comunale. Abbiamo chiesto che ci sia una maggiore dotazione di telecamere e reiterato la richiesta della convocazione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come già fatto alla fine di ottobre. La cosa è diventata preoccupante perché questi soggetti hanno raggiunto la consapevolezza di poter agire indisturbati. Il problema non riguarda solo Limestre – conclude – anche al villaggio di Campo Tizzoro sono avvenuti fatti uguali. La statistica dice che, alla fine dei conti, sono state visitate quasi tutte le case".

Andrea Nannini