Raddoppio: forse ci siamo Restano dubbi

Gabriele Galligani

Indro Montanelli amava ripetere che "Nulla finisce mai in tempi certi in Italia, tranne le partite di calcio". Il grande giornalista (proprio ieri ricorevvano i 22 anni della sua scomparsa) dopo il Mondiale in Qatar dovrebbe magari rivedere la seconda parte del suo aforisma, ma il nocciolo della questione resta attuallissimo. Di esempi, anche dalle nostre parte ce ne sono a bizzeffe. Uno dei più clamorosi quello del raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Montecatini. Da oggiscatta l’ennesima sospensione della tratta tra le due città, sostituita da bus-navette, per arrivare al completamente dell’opera che avrebbe già dovuto essere conclusa da diversi anni.