Raddoppio ferroviario I cantieri sotto la lente del governatore Giani Oggi sopralluogo con Rfi

Il governatore Giani e i vertici regionali sono attesi, per la giornata odierna, per un sopralluogo ai cantieri del raddoppio della ferrovia Pistoia-Montecatini. Accompagnati dai tecnici di Rfi, Giani visiterà il cantiere della nuova galleria del Serravalle, attorno alla quale l’intera opera ha subito ritardi su ritardi. Le lancette dell’orologio e i fogli del calendario scorrono impietosi verso quella data, indicata non più di un mese fa dalla stessa Regione Toscana, come quella certa per la messa in servizio: anno 2024. Un traguardo ambizioso e forse, viste le tante problematiche registrate fino adesso, anche ottimistico. Nonostante gli sforzi, il cantiere della nuova galleria del Serravalle che ospiterà i due binari del raddoppio è lungi dall’essere concluso. Secondo le ultime informazioni ufficiali diffuse da RFI, i lavori allo scavo sono effettivamente ripresi ma ancora non è dato sapere quando cadrà l’ultimo diaframma di roccia che separa ancora i due segmenti di scavo. Una parete di roccia che, volente o nolente, ha impedito la conclusione dei lavori da quattro anni a questa parte.

Era il 2019, infatti, quando l’opera di scavo venne interrotta quando mancavano meno di 100 metri di roccia per unire i due segmenti, quello lato Pieve a Nievole e quello alto Serravalle, a causa delle crepe apparse sui muri di alcune case in superficie. Case, nel frattempo, acquistate da RFI la scorsa estate e abbattute per continuare gli scavi della galleria in sicurezza. Da capire se dal sopralluogo dei vertici regionali arriveranno nuove informazioni in merito alla conclusione dei lavori. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, a febbraio aveva parlato della fine dei lavori per il settembre 2023, tra circa sei mesi. Un lasso di tempo che, salvo ulteriori imprevisti, potrebbe essere rispettato visto l’avanzamento dei lavori nei cantieri di Montecatini, Pieve a Nievole, Serravalle Pistoiese e Pistoia: operai e mezzi da lavoro si vedono all’opera quasi ogni giorno e lo stesso vale per le opere alla viabilità stradale, come ad esempio l’imponente cavalcavia nell’area ex Minnetti a Pieve a Nievole.

Il tempo però stringe e, per rispettare i tempi annunciati, non sono più concessi contrattempi di alcun genere. Guasti e problematiche, però, possono capitare anche su linee ferroviarie a doppio binario come quella tra Firenze e Pistoia. È stata la consigliera regionale Lega Luciana Bartolini a raccontare la sua disavventura patita su un treno regionale. "Due ore e mezzo per percorrere la tratta tra Firenze e Montecatini Terme – sottolinea –. Mentre eravamo fermi su un treno, previsto in partenza da Santa Maria Novella, poco dopo le 17, un altro, programmato più tardi, è partito regolarmente con naturale scoramento di chi aspettava da almeno mezz’ora il via libera per quello su cui aveva preso posto". La disavventura è continuata anche dopo. "Dopo un po’ – prosegue – io e altri viaggiatori abbiamo individuato un treno che concludeva la sua corsa a Pistoia: si è, quindi, creata una ressa indescrivibile per salirci e per fortuna che nessuno ha subito danni fisici. Si sono viste comunque scene allucinanti. Alla fine siamo arrivati a Pistoia e qui, con un altro treno e con enorme ritardo, finalmente a destinazione a Montecatini Terme. Un disservizio così è inaccettabile, oltretutto senza ricevere alcun supporto o indicazione da Trenitalia". Francesco Storai