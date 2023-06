Raciti, il nodo riqualificazione Gara d’appalto andata deserta Il Ministero concede la proroga

La gara d’appalto, chiusasi nei giorni scorsi, è andata deserta. E lo scorso venerdì è stato dato mandato per la pubblicazione di un nuovo bando, con il Ministero dell’interno che ha concesso al Comune di Quarrata una proroga sino al prossimo autunno. Questa la novità principale relativa al progetto di riqualificazione e ristrutturazione del Raciti, per un’operazione da 2.700.000 euro presentata sul finire della scorsa legislatura e da attuare con le risorse del Pnrr. Il piano prevede com’è noto l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco (compatibilmente con la superficie di proprietà comunale disponibile) ed il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione.

Il cantiere andrà a prevedere anche la sistemazione delle situazioni più critiche, tra cui il rifacimento della recinzione perimetrale. Per poi concludersi con la realizzazione di un blocco autonomo di spogliatoi e di servizi annessi, in maniera tale da consentire lo svolgimento dell’attività sportiva ed agonistica presso il campo sportivo sussidiario in maniera indipendente. Il cronoprogramma iniziale prevedeva l’affidamento dei lavori entro il prossimo luglio, ma a quanto sembra delle dieci imprese invitate ha presentato un’offerta entro il termine fissato per lo scorso 1 giugno: la gara è andata deserta.

E adesso? La ricerca dell’azienda che dovrà occuparsi del lavoro proseguirà ancora, con il Comune che ha se non altro già ottenuto una proroga dal Ministero: secondo i nuovi termini quindi, l’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre, con il termine ultimo per la stipula del contratto che slitta di conseguenza al prossimo 30 novembre.

