Raccontare l’"Inferno" attraverso la danza. Coreografia di Roberto Castello, Premio Ubu 2022

Dimenticate la canonica rappresentazione, quella che vorrebbe l’inferno quale regno di un diavolo sulfureo munito di coda, corna e forcone. Perché l’inferno di oggi niente ha a che vedere con quel luogo dell’immaginario che nei secoli ha ispirato predicatori, illustratori, pittori, scultori, narratori e musicisti: l’inferno è qui e non è poi così dissimile dal paradiso. A raccontare l’"Inferno" è la danza, in una coreografia omonima ideata e diretta da Roberto Castello che nel 2022 si è aggiudicata il Premio Ubu quale miglior spettacolo di danza dell’anno e che arriva a Pistoia, al teatro Manzoni, giovedì alle 20.45, secondo di sei appuntamenti dedicati alla danza spalmati su tutta la stagione 2023-2024. L’"Inferno" di Castello è un luogo si direbbe quasi desiderabile e divertente, nel quale la corsa quotidiana punta dritto al riconoscimento sociale, alla ricerca disperata di un messaggio di ritorno che sia positivo. Chi siamo versus chi vorremmo essere, non tanto per essere migliori ma per apparire. Ed è qui che risiede ciò che alimenta l’inferno di oggi. Danzatori sono Martina Auddino, Erica Bravini, Riccardo De Simone, Susannah Iheme, Michael Incarbone, Alessandra Moretti e Giselda Ranieri; musica di Marco Zanotti in collaborazione con Andrea Tavarelli. Lo spettacolo è una coproduzione internazionale che ha coinvolto Romaeuropa, il Centre Dramatique National di Montpellier, il Centre Choréographique National de Nantes e la Fondazione Tpe – Palcoscenico Danza. Biglietti da 10 a 18 euro; acquisti on line su www.bigliettoveloce.it oppure alla biglietteria del Manzoni la sera stessa dello spettacolo un’ora prima giovedì dalle 16 alle 19 e oggi dalle 11 alle 15.

l.m.