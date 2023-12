Raccolta rifiuti, un’altra rivoluzione. Un premio a chi differenzia di più

Rivoluzione nella raccolta differenziata dal primo di gennaio 2024 con l’introduzione della tariffa corrispettiva, un sistema che prevede la misurazione dei rifiuti in modo da premiare chi differenzia di più. Tutti gli utenti dovranno usare dei nuovi contenitori e sacchi dotati di uno strumento di rilevazione (Tag) ed entro il 30 dicembre dovranno riportare agli sportelli di Alia (o farsi ritirare) i vecchi contenitori per sostituirli con il nuovo kit. A questo scopo è stato istituito uno sportello dedicato presso il Cis, in via Tobagi, fino al 30 dicembre aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 19 e il martedì, giovedì e sabato dalle 8,30 alle 14. Per ritirare il nuovo kit occorre presentarsi con un documento di identità, con i vecchi contenitori e con la comunicazione che sta arrivando per posta a tutti gli utenti. E’ possibile anche delegare un’altra persona per il ritiro.

Per le grandi aziende è possibile prenotare un ritiro nella propria sede, ma anche gli altri utenti possono usufruire di un restituzione dei contenitori a domicilio secondo un calendario consultabile nei depliant informativi diffusi da Alia o nel sito dell’azienda. Ci sarà anche un cambiamento nel calendario della raccolta porta a porta perché la carta e il cartone saranno prelevati una volta alla settimana, sempre il venerdì, anziché ogni 15 giorni. La Tari è composta da una parte fissa, calcolata sulla base della superficie dell’immobile, e una parte variabile che, dal 1 gennaio, potrà dipendere dal comportamento degli utenti. A ogni nucleo familiare sono addebitati un numero minimo di svuotamenti del residuo non differenziabile.

Gli svuotamenti delle parti differenziate vengono registrati solo per stabilire l’accesso a eventuali premi in fattura. Un premio è previsto nel caso in cui i rifiuti differenziati siano superiori o uguali al 70% del totale dei rifiuti prodotti. In questo caso non si pagano neanche gli svuotamenti eccedenti il numero minimo previsto. La tariffa base, cioè senza premi o penalità, c’è quando la produzione di rifiuti differenziati è compresa tra il 41 e il 69% del totale dei rifiuti prodotti. Il terzo caso, quello in cui i rifiuti differenziati sono il 40% o sotto questa quota del totale, allora si paga la tariffa base con dei conferimenti in eccedenza rispetto agli svuotamenti minimi previsti. Sono previsti incontri pubblici in cui sarà spiegato il nuovo sistema ai cittadini: domani, giovedì 14, alle 18 alla casa del popolo di Tobbiana e alle 21 al Centro Nerucci a Montale, lunedì 18 dicembre alle 14,30 al centro Nerucci solo per le associazioni di categoria, martedì 19 dicembre alle 18,30 a Fognano nella sede della Banda e alle 21 a Stazione, in parrocchia.

