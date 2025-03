Raccolta fondi Caritas. L’appello del vescovo: "L’emergenza è la casa"

Anche quest’anno, in occasione della Quaresima, la Caritas diocesana ha deciso di promuovere una raccolta di fondi, facendo appello alle parrocchie e alle persone di buona volontà. A spingere a dar vita all’iniziativa, i segnali preoccupanti che arrivano dai vari punti della rete Caritas sul territorio: al centro dell’attenzione, l’emergenza casa, bene primario che, negli ultimi tempi, per troppe persone sta diventando un miraggio. È sempre più difficile trovare case o appartamenti in affitto, per persone o famiglie che possono contare su un unico reddito e per anziani che non riescono a far quadrare i bilanci. A questa situazione si aggiunge la diffidenza di molti proprietari a mettere a disposizione le case sfitte; e poi, quelle situazioni di bassa soglia, i casi di persone che, trovandosi in difficoltà, vengono per alcuni periodi alloggiate in strutture ricettive disposte a collaborare per lenire questa emergenza.

Ci sono, però, anche luci di speranza, strutture di accoglienza che adottano la formula del ‘co-housing’, modello abitativo collaborativo che vede più persone o famiglie vivere in abitazioni progettate per favorire la condivisione di spazi e servizi: un modello che promuove stili di vita più economici grazie alla condivisione di risorse. La Caritas sostiene tre realtà, due a Montecatini e una a Pescia, che accolgono, a oggi nove persone, uomini e donne soli e autosufficienti. Obiettivo comune di ogni progetto, è fare sì che l’ospite ritrovi la propria autonomia e il proprio spazio nella società, impegnandosi a riscattare la sua condizione di disagio, senza limitarsi a essere percettori passivi di assistenza, seguiti da una rete di servizi specialistici che comprende medici, psicologi, educatori, avvocati e, se presenti, i familiari degli ospiti.

Per alcuni il passo successivo è stato coabitare in altri appartamenti in modo autonomo, pagando affitti e bollette, riuscendo a gestire la quotidianità di una casa. L’appello della Caritas è finalizzato a sostenere famiglie e singole persone, a favorire progetti di coabitazione e di co-housing che possano ridare dignità a chi vive una fase di difficoltà.

"La campagna di solidarietà proposta dalla Caritas diocesana per questa Quaresima ci deve vedere impegnati tutti quanti come Chiesa pesciatina- afferma il vescovo, monsignor Fausto Tardelli – è un’iniziativa ecclesiale corale che coinvolge tutte le parrocchie, le associazioni, i gruppi. Ci dobbiamo sentire uniti in quest’opera, sotto la guida del vescovo e con la partecipazione più ampia possibile per un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà per la casa". Per offrire tempo o risorse, chiamare lo 0572477916. Per donare, l’Iban è il seguente: IT89 C0835824901000000110341, intestato a Diocesi di Pescia, con causale Quaresima 2025.