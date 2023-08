Raccolta dei funghi Si cercano privati per fare i controlli Ed è subito polemica

Nell’attesa dell’ormai imminente inizio della stagione della raccolta dei funghi, si apre un fronte polemico sulle regole e chi le deve far rispettare. Quello della raccolta dei pregiati miceti è argomento che tutti gli anni scatena reazioni di segno opposto. Questa volta a dar fuoco alle micce è un’interpellanza presentata dal consigliere comunale di San Marcello Piteglio, Carlo Vivarelli, diretta al sindaco Luca Marmo, a seguito di una "determina che istituisce area a gestione privata per la raccolta dei funghi". Vivarelli chiede al sindaco "la ragione sul perché improvvisamente si consente ai privati di gestire la forestale e le sue ricchezze demaniali, in questo caso la raccolta dei funghi. Come per la mensa e i centri estivi, ricordo al Sindaco e alla sua Giunta che di queste privatizzazioni non c’è traccia nel programma elettorale sbandierato solo un anno fa".

La determinazione cui Vivarelli fa riferimento è la numero 380 dell’8 agosto; riguarda il bando per affidamento in regime di concessione amministrativa, di beni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, costituiti da superfici forestali ubicate in comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, per l’istituzione di area di raccolta funghi a pagamento. Visto che, presa nota di tutte le regole da rispettare, l’Unione dei Comuni "Ritiene opportuno istituire un’area di raccolta funghi a pagamento, che a tal fine è stata individuata un’area di circa 204 ettari, di terreni contigui, prevalentemente boscati".

Da questa decisione è scaturito un bando per l’affidamento in concessione, parzialmente ubicata nel Comune di Abetone Cutigliano e prevalentemente in quello di San Marcello Piteglio, a un’associazione che abbia le caratteristiche di legge. Chi si aggiudicherà il bando dovrà effettuare i controlli amministrativi, sulla regolarità della raccolta ed eventualmente contestare le infrazioni ed elevare sanzioni. Di fatto operare come una normale autorità di polizia nell’area affidata. Nella Valle del Sestaione esiste già un’associazione che, dopo aver tabellato le aree di proprietà dei soci, effettua i controlli e fa pagare una tassa d’ingresso. Si tratta della Foreste e Funghi della Piastra.

Il presidente Maurizio Petrucci, spiega: "Noi abbiamo chiesto all’Unione dei Comuni di poter gestire alcune porzioni di terreno del Demanio Regionale nella zona di Pian dei Lagneti, si tratta di terreni contigui alle proprietà dei nostri associati perché quello della contiguità è un obbligo. Credo che all’Unione interessi che ci occupiamo di un’altra zona, sempre se risulteremo aggiudicatari del bando. Quando i tempi saranno maturi ne parleremo. Le domande possono essere presentate fino alle 12:00 del 2 ottobre. Il presidente dell’Ucap, Marcello Danti spiega: "Non c’è nulla di nuovo, chi si aggiudicherà il bando supporterà i Comuni nell’attività di controllo perché non abbiamo risorse umane sufficienti".

Andrea Nannini