Quindici donne a teatro, ognuna con un monologo Tutti i nomi delle protagoniste che saranno in scena

Due serate di teatro per portare l’attenzione sul femminile. E’ la novità inserita nell’edizione 2023 (la sedicesima) del concorso teatrale per compagnie amatoriali ‘Fabrizio Rafanelli’ di Bottegone. Domani, giovedì 16 e giovedì 23 marzo, alla Casa del popolo di Bottegone (ore 21.15), ingresso libero, va in scena il primo concorso per attrici e attori sul tema della donna intitolato ‘Monologhi’. Sono quindici, tutte donne, le protagoniste di queste due serate: sette vanno in scena domani e otto giovedì 23. I monologhi che presenteranno al pubblico spaziano da famosi autori del passato, o contemporanei, a testi scritti dalle stesse attrici. Questo il programma di giovedì 16. Chiara Balloni presenta un monologo da ‘La misteriosa scomparsa di W’ di Stefano Benni, Giuseppina Fiorucci propone il suo testo ‘Donne contro la guerra’ mentre Laura Mazzacane si presenta con ‘La sessuologa’ di Anna Marchesini. E ancora, Lucia Del Gatto in ‘La moglie ebrea’ di Bertolt Brecht, Stefania Morelli in ‘Quella che perde tutto’ di Giorgio Gaber, Rossella Gagliardi con ’Il teatro dei giardinieri’ di Karl Valentin e Simona Vannelli in ‘Piaf’ di Chiara Guarducci.

Queste le attrici in scena il 23: Daniela Evangelisti si cimenterà in un monologo da ‘L’occhio della mamma’ di Franca Valeri, Mimma Melani da ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca, Alessandra Frassoni con ‘Madonna Oretta’ dal ‘Decamerone’ di Giovanni Boccaccio. Inoltre, Lara Giovacchini con ‘Inès’ testo di cui è autrice, Marcella Tundo in ‘L’educazione sessuale’ di Gigi Proietti, Laura Ramerini con il suo testo ‘Madre libertà’, Anna Pizzuti in ‘Solo bella’ di Lella Costa e Silvia Todesca in ‘Hamina’ di Serena Dandini.

Piera Salvi