"Qui la strada non c’è più". Sos da via Delle Muriccia

Via Delle Muriccia a Santomato è una strada gravemente dissestata e pericolosa. Le dieci famiglie residenti protestano perché ogni giorno rischiano di sfasciare l’auto o di farsi male. Non si tratta di qualche irregolarità nell’asfalto, ma di un dissesto totale, con il manto stradale ormai dissolto o ridotto a pietrisco, buche profonde dai 10 ai 20 centimetri, fosse scavate nella carreggiata dall’acqua e dal passaggio dei veicoli. La strada sale per circa trecento metri sulla collina di Santomato e in un tratto di una settantina di metri è praticabile solo con il fuoristrada. Inaccessibile alle biciclette e ai motorini se non a rischio di cadute e poco agibile anche a piedi anche perché è del tutto priva di illuminazione. Eppure su questa strada ridotta a mulattiera si inerpicano i mezzi della raccolta differenziata e anche i malcapitati postini. I residenti hanno chiesto da tempo e più volte un intervento al Comune di Pistoia, ma finora nulla si è mosso. Nell’ottobre scorso lo studio legale che assiste alcuni dei residenti ha inviato all’amministrazione comunale una formale diffida. Da allora le intense piogge degli ultimi giorni hanno peggiorato la situazione. Il Comune nel classificare la strada ha dichiarato per scritto che la via Delle Muriccia è "un’area di circolazione di uso pubblico" e ne ha rilevato la "proprietà pubblica", dunque ne discende che la manutenzione è di esclusiva competenza comunale. Il Comune si è premurato di avvertire i residenti che è loro proibito qualsiasi intervento sulla strada senza autorizzazione dell’ente proprietario, ma ha anche fatto presente che la manutenzione da parte dell’ente pubblico avrebbe dovuto tener conto della programmazione comunale. In altre parole la via Delle Muriccia è in coda rispetto ai molti lavori da fare.

Per i residenti invece si tratta di una priorità perché si pone una questione di sicurezza e di incolumità di chi si trovi a transitare per via Delle Muriccia, che siano residenti o operatori dei servizi pubblici come la accolta dei rifiuti e la consegna della posta. "Siamo molto preoccupati – dice Enrico Luchi, uno dei residenti – perché le condizioni della strada sono molto gravi ormai da diverso tempo e le forti piogge dell’inizio di novembre hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Noi che viviamo qui con le nostre famiglie rischiamo di rimanere isolati e già ora è impossibile venire a casa nostra con un veicolo che non sia un fuoristrada, abbiamo il timore che non ci possano passare neanche i mezzi di soccorso e crediamo che occorra un intervento immediato almeno nel tratto più malridotto della strada".

Giacomo Bini