"Questa vicenda strumentalizzata Non siamo un pericolo per la città"

I test sanitari proseguiranno nei prossimi giorni, il piano prevede che si vada avanti per una settimana circa. Ma questo non è l’unico problema che incombe sulla comunità di Vicofaro. Infatti, rimane ancora lo spettro dello sgombero dopo l’ordinanza del sindaco Tomasi, pubblicata la scorsa settimana. "Dispiace che questa problematica legata alle possibili malattie infettive – siega Don Massimo – sia stata presa a pretesto per procedere allo sgombero. Si vuole far passare Vicofaro come il luogo della sporcizia e della poca attenzione verso la salute quando, invece, siamo stati noi a intercettare i primi casi sospetti di malattia infettiva, insieme ai dottori volontari che ci aiutano".

E sulla ricostruzione dei fatti e dei tempi con cui gli stessi si sono svolti, don Biancalani è chiaro. "Il caso accertato di tubercolosi risale a due mesi fa. Non solo. Sono stato io a segnalarlo all’Asl, e a far sì che la persona contagiata ricevesse le cure del caso, e venisse ricoverata nel reparto di Malattie infettive, dove ancora si trova. Quindi avrebbero dovuto ringraziarmi per il servizio che ho di fatto reso. La persona ammalata, infatti, non aveva una residenza stabile e gravitava sulla nostra provincia e su quella di Firenze e Prato. In qualche modo, ho circoscritto il problema e me ne sono subito fatto carico. Poi, due mesi dopo, arriva l’ordinanza a firma del sindaco. Mi chiedo che tipo di politica sia questa, che non tiene conto delle persone".

Di fatto, oggi, la comunità di Vicofaro sembra essere destinata a una vita breve: resterebbero sette giorni, prima della scadenza dell’ordinanza di sgombero, disposta per motivi igienico sanitari, e contro la quale il parroco ha già annunciato "disobbedienza". Allo stato attuale delle cose, tuttavia, sembra improbabile che possa succedere qualcosa di eclatante a stretto giro di posta. Intanto verrà fissata a breve una nuova riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura, solo dopo saranno fatte ulteriori valutazioni. La partita di Vicofaro, insomma, è tutt’altro che conclusa.

