"...Quelli del Samarkanda" con Bruni e Mezzani Leporatti legge gli aneddoti di quegli anni formidabili

Un viaggio tra la gente a ripercorrere storie ripescate da un passato recente, affrescando un tempo che non c’è più, come anche a volte alcune delle persone che di quel tempo sono state protagoniste. È un gran finale del tour durato mesi quello atteso quale terzultima data questo sabato, 18 novembre, alle 18 al Polo culturale Puccini Gatteschi (vicolo Malconsiglio 7 a Pistoia) che vedrà al centro le vicissitudini di "…Quelli del Samarkanda. Ricordi di un’avventura" (Etabeta edizioni, 2023), libro corale che racconta di quella straordinaria esperienza nata in seno all’Arci e alla sezione locale del Pci che ha animato il Belvedere dal 1983 al 2001. "...Quelli del Samarkanda" ha iniziato il suo giro di presentazioni per condividere con gli amici nuovi tasselli di quella avventura. Alla presentazione prenderanno parte due degli autori dei contributi, Paolo Bruni e Sergio Mezzani, il presidente della sezione soci Coop di Pistoia Marco Leporatti che avrà il compito di far rivivere con le sue letture aneddoti di quegli anni e la giornalista Lucia Agati de La Nazione di Pistoia. Il libro sostiene l’associazione pistoiese We Love che si occupa di assistenza pediatrica per consentire di continuare ad erogare servizi così essenziali. Per chi volesse assicurarsi una copia è possibile contattare il 333.1358501 (Paolo Bruni). Prossime e ultimissime tappe del tour il 23 novembre alle 21 al circolo Arci di Santomato e il 2 dicembre al circolo Arci di Capostrada dove si terrà una ‘cena-festa’ con menu a base di antipasto toscano, pasta all’amatriciana e arista al forno con patate tra sorprese, video, ricordi, curiosità e gadget (costo 20 euro, prenotazioni al 333.1358501; inizio ore 20).

l.m.