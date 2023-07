Quelle idee che fan bene al territorio

Elisa Capobianco

Un’altra magia si è compiuta grazie al contributo di tanti. Dopo la media partnership di Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e il portale Luce! con la Fondazione nazionale Carlo Collodi per gli eventi in programma per i 140 anni di Pinocchio, ecco ieri un’altra iniziativa che ci riempie d’orgoglio. Siamo saliti insieme a duecento viaggiatori a bordo del Porrettana Express – il primo dei cinque viaggi su treni storici nato nell’ambito del progetto di Germina impresa sociale in partnership con Transapp e Fondazione Fs – con l’inserto speciale “Treni da sogno“, in regalo ieri con La Nazione di Pistoia Montecatini. Una grande soddisfazione, per noi, esserci. Lì con voi lettori e tanti amici.