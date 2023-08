Quella serenità da tutelare non ha prezzo

Elisa Capobianco

Come se non bastasse il caldo soffocante di questa bizzarra estate – squarciata ieri all’improvviso da una copiosa grandinata, pronta a ricordarci che il cambiamento climatico non è frutto dell’immaginazione – ecco un’altra ragione per cui perdere il fiato: l’inflazione. Il dato corre veloce in una folle parabola che potrebbe non aver ancora toccato il suo punto massimo. Secondo una prima stima l’economia domestica delle famiglie pistoiesi sarà scossa da un terremoto che sfiora i 1.500 euro. Cifra che, come provincia, ci fa conquistare un non invidiabile sedicesimo posto su scala nazionale. L’assalto alle associazioni dei consumatori è già iniziato. Non aspettiamo che sia troppo tardi per agire a supporto di chi soffrirà di più.