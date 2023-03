"Quel guard rail deve essere tolto" Assemblea infuocata dei residenti

Quel guard rail proprio non ce lo vogliono: partecipazione e lamentele della comunità di ferrucciani all’assemblea di mercoledì scorso al circolo La Tranquillona di Ferruccia, per la chiusura da parte della Provincia del varco in via IV novembre, che veniva utilizzato da pedoni e ciclisti per andare nella zona con gli esercizi commerciali e l’ufficio postale della frazione. Alla riunione, sollecitata proprio dagli stessi cittadini, erano presenti il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli, il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, l’assessore ai lavori pubblici di Agliana Maurizio Ciottoli e il dirigente tecnico della Provincia Marco Gori. Proprio Gori ha spiegato ai cittadini delle due Ferrucce, la aglianese e la quarratina, la motivazione dell’installazione del guard rail su via IV Novembre, strada di competenza della Provincia, che impedisce il passaggio di collegamento in questione.

"La chiusura – ha detto il tecnico della Provincia – è dovuta alle normative di sicurezza, perché la presenza del guard rail in quel punto protegge da incidenti in un punto di forte scorrimento delle automobili. Tuttavia possono essere esaminabili alcune modifiche che però dovranno essere vagliate. Una risposta che non ha soddisfatto i cittadini presenti, fermi sulle loro posizioni per difendere al contrario pedoni e ciclisti, rilevando l’uguale importanza della sicurezza di questi ultimi a confronto con quella dei veicoli. "Ci sono persone che adesso scavalcano a piedi il guard rail esponendosi a un rischio notevole anche perché adesso c’è un restringimento del ponte – hanno sottolineato più persone – quello era un passo utile. Ora per andare nella zona del Mulino c’è da attraversare tutta la strada, pericolosissima. Oppure bisogna fare un giro lunghissimo, improponibile per un anziano che per esempio vuole andare alla Posta". Tra gli interventi anche quello del parroco don Marius: "Bisogna rispettare le norme ma a volte serve il buon senso per conservare anche le tradizioni", ha detto il parroco. Da parte di sindaco di Quarrata, assessore di Agliana e vipresidente della Provincia è stato garantito l’impegno per cercare un dialogo con tecnici e funzionari, e trovare soluzioni utili a risolvere il problema. "La politica deve fare la sua parte - ha detto Giacomelli - e cercare di dare risposte ai cittadini seppure nel rispetto delle normative sulla sicurezza stradale". Allo stesso modo hanno confermato la volontà di attivarsi per ripristinare in qualche modo un passaggio Romiti e Ciottoli, "sebbene – hanno ammesso – la soluzione non sarà in tempi brevi per risolvere il disagio". Ma per i cittadini ferrucciani la chiusura del varco con il guard rail "è da considerare più un pericolo che un semplice disagio".

Daniela Gori