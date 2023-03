"Quel bus che non passa Pronto a chiedere rimborsi"

"Ancora il bus che non si presenta, chiedo indietro i soldi dell’abbonamento". Si dice ormai esasperato il signor Emiliano Gentili, frequentatore – "quando passa" – del bus urbano della linea 3. "È successo altre volte – commenta –, ma adesso stanno diventando troppe: parlo del mancato passaggio del bus urbano linea 3 dalla fermata Mantegna alle ore 7.07, con partenza da piazza Dante - stazione FS alle ore 7. Ormai, visto l’abituale e cronico ‘salto di corsa’ del mercoledì mattina alle ore 7, credo che dovrò redigere un modulo. Certo che è curioso vedere sfrecciare il bus delle 6.37 in anticipo alle 6.34, e poi non vederlo passare alle 7.07. Il bus che effettua la corsa delle 6.30 è lo stesso di quella delle 7, così come quello della corsa delle 6.45 è lo stesso di quella delle 7.15, ed in effetti alle 7.17 era già in corso Gramsci direzione Savonarola".

Di fronte al disservizio, Gentilini chiede il rimborso del suo abbonamento: "Sono esasperato di fronte a questo ennesimo mancato passaggio del bus. A questo punto richiedo formalmente il rimborso della quota prevista per gli abbonati; saranno pochi spiccioli ma, visto il trend, i ritardi ed i ripetuti mancati passaggi probabilmente ho anche buone possibilità di ottenere i miei soldi indietro". Autolinee Toscane, che a sua volta aveva ricevuto la segnalazione tramite i propri canali ufficiali ha così commentato. "Vista la segnalazione del nostro abbonato, sarà cura dell’azienda verificare il disservizio e dare indicazione al passeggero su come presentare richiesta di rimborso, che poi sarà vagliata secondo i criteri specificati nelle condizioni di servizio, consultabili da tutti al sito www.at-bus.ititcondizioni-viaggio". AT ricorda ai suoi passeggeri che, in caso di disservizi, possono contattare l’azienda andando su www.at-bus.itparla-con-at, dove sono presenti i contatti per chiedere informazioni, fare segnalazioni o reclami, precisando, per quest’ultimi, in modo puntuale, luogo, orario e dettagli. "Grazie a questo dialogo – fanno sapere – Autolinee Toscane può verificare, analizzare i dati e quanto i passeggeri scrivono al fine di dare informazioni chiare e precise, apportare correttivi e migliorare il servizio".

Sul fronte sicurezza invece arrivano buone novità dopo le recenti aggressioni verbali (e in qualche caso fisiche) subite dagli autisti alla guida. Le cabine ‘anti-aggressione’, presenti su tutti i bus nuovi, sono operative su 10 mezzi comprati nel corso 2022, di cui un paio circolanti su Pistoia. Il piano di AT prevede, nei prossimi tre anni, il rinnovaimento di metà della flotta che porterà questa dotazione su oltre cento mezzi circolanti in tutta la Toscana. "Inoltre – conclude l’azienda – stiamo anche portando avanti un progetto, denominato ‘Toscana Sicura’, che prevede telecamere a bordo e contatto diretto con le forze dell’ordine e il personale alla guida. È un piano in via di definizione con questura, prefettura e Regione di cui presto potremo dare più dettagli". Francesco Storai