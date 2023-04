"Quattro domande sul viadotto"

"Storia triste di un ponte triste", scrive il Comitato Cittadini in una nota diffusa ieri.La storia si dipana nel riassunto dei cinque anni di chiusura totale e parziale del viadotto di Maresca. In un primo momento sembrava che bastasse intervenire sullo scolo delle acque e risistemare i pezzi dal ponte staccati, il tutto con un costo dell’intervento stimato in 130mila euro: ponteggio circa 100 mila e 30mila la sistemazione. "Passano alcune settimane – si legge nella nota – e viene chiusa una carreggiata, solo per motivi precauzionali. Dopo alcuni anni interviene l’università di Pisa e provvede a carotare per fare tutte le verifiche del caso, ma dello studio non se ne trova traccia (anche se chiesto più volte), 4 anni dopo appare un cronoprogramma che prevede lavori per 350 mila euro da farsi in 15 giorni, si chiude totalmente la circolazione sul ponte e iniziano i lavori, che dopo una settimana si fermano perché il problema è serio. Da allora il ponte è mezzo smantellato e chiuso, perché va rifatto il progetto, che ricalcolato il costo, è arrivato a un milione e mezzo di euro. Nell’annunciato cronoprogramma si parla di quattro mesi per fare tutto e si indica la data del luglio 2023, poi si passa a settembre, oggi abbiamo saputo che sarà il 2024". A questo punto il Comitato pone 4 domande. "Signor Presidente vorremmo sapere: i soldi ci sono? Il progetto è fatto? La ditta è presente per i lavori o visto che è un progetto nuovo per legge va rifatto l’appalto? E inoltre, tempi di inizio e fine lavori. Il popolo della montagna è stanco di chiacchiere. Ditelo alla gente che volete spopolare la Montagna".

Andrea Nannini