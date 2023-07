Quattro autori per "La Via Lattea del cuore" Calcagno, D’Onofrio, Bagini e Di Piazza

La poesia quale filo conduttore che tiene insieme le parole (e i segni) di quattro autori, a confluire in uno stesso libro: "La Via Lattea del cuore" (Papyrus Communication, 2023). Sarà presentato oggi alle 18 in Sala Maggiore alla presenza degli autori Lorenzo Calcagno, Edoardo D’Onofrio e Leonardo Biagini che firmano le poesie e di Walter Di Piazza che ha realizzato le illustrazioni che impreziosiscono il volume. "Quattro punti di vista differenti sul mondo – si legge – si uniscono in un flusso di naturale amore per ristabilire un’idea di equilibrio nuova basata su diverse forze creatrici. Quattro autori che si immedesimano negli elementi naturali, aria, acqua, terra e fuoco per riscoprire l’antica unità del mondo". Modera Jacopo Golisano. Ingresso libero (info 334.3350972.