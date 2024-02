Quattro anni di progetto Hero, con tante opportunità educative

Si è concluso dopo quattro anni di attività il progetto Hero, acronimo di Hubs educativi per la resilienza e le opportunità. A tirare le somme delle azioni che hanno avuto come obiettivo il contrasto alla povertà educativa minorile sul territorio della provincia di Pistoia è Benedetta Tesi presidente della Cooperativa Gemma e responsabile del progetto: "Hero, che negli ultimi 4 anni ha portato sul territorio della provincia di Pistoia risorse economiche pari a 1,5 milioni di euro, grazie alla sua complessità strutturale e all’ampio respiro territoriale è riuscito a mettere in piedi azioni di contrasto alla povertà educativa quasi impensabili. In questi quattro anni ha offerto ai ragazzi di tutta la provincia un ventaglio di attività così ampio che quando è stato progettato forse nemmeno si poteva immaginare. Il progetto è riuscito davvero a promuovere percorsi di comunità mettendo insieme persone molto diverse, dai piccoli agli adulti, tenendo conto delle capacità e fragilità di ciascuno".Il progetto, che ha visto come soggetto capofila la Cooperativa sociale Gemma, è stato selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile dall’impresa sociale "Con i Bambini", che lo ha cofinanziato insieme alla Fondazione Caript. A dare corpo alle attività rivolte ai minori in difficoltà è stato il lavoro di squadra di oltre 20 realtà tra cui associazioni, cooperative, enti pubblici, scuole e imprese, operative nei quattro hub territoriali di Pistoia, Piana, Valdinievole e Lamporecchio. Tanti i laboratori organizzati nel corso di questi anni, tutti documentati con i video e le foto sul sito dell’impresa sociale "Con i Bambini", tra i quali teatro, wall painting, pittura, fumetto, robotica, tornitura del legno, cucito, orto-giardino, e per i minori con disabilità danzaterapia, musicoterapia e psicomotricità in piscina. Il progetto ha contribuito in modo efficace alla realizzazione della Fondazione delle Comunità Pistoiesi, e che adesso lavora per generare sviluppo umano e sociale. "Ciò che mi lascia questo progetto è un grande tesoro di relazioni, quelle instaurate con tutti i bambini e i ragazzi che abbiamo conosciuto e che hanno partecipato", conclude Benedetta.

D.G.