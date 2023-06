Quasi 7 milioni di euro da riscuotere Inviati a casa ben 13.500 verbali

Qualora il Comune riuscisse a riportare a casa, cioè a Palazzo di Giano, tutta la cifra che è stata stimata ci tirerebbe fuori una nuova manovra di bilancio che andrebbe avanti per anni. Nei giorni scorsi, grazie ad una determina dirigenziale firmata dal capo della Polizia Municipale, Ernesta Tomassetti, è stato dato il via libera all’invio a casa di poco meno di 13.500 verbali per sanzioni non pagate, in gergo tecnico passato un periodo di tempo ruolo coattivo, nel corso del 2019.

Comunicazioni e procedure che spettano all’Agenzia dell’Entrate che proprio in questi giorni si è già iniziata a muovere, perché la cifra che c’è sul banco è davvero notevole: 6.936.924 euro che dovrebbero rientrare nel corso del 2023 e che sono comprensivi sia di multe (poco più di 4 milioni) che degli interessi maturati (gli altri 2 milioni e 700 mila euro) oltre che di una parte dedicata alle spese sostenute per ogni verbale. Cifre di spessore che, poi, vengono inserite a bilancio e saranno fondamentali per capire se le casse comunali potranno essere rimpinguate o no. Come prevede la procedura, fra l’altro, chiunque riceve la comunicazione del ruolo potrà inoltrare il ricorso al Tar della Toscana entro sessanta giorni.

Finanze che sarebbero fondamentali per l’amministrazione comunale, visto che il capitolo degli introiti da multe rappresenta una voce importantissima e, allo stesso tempo, sempre particolarmente contestata. E per il 2023 c’è la previsione di un incasso di 6,8 milioni, decisamente superiore ai 5 milioni e spiccioli che sono entrati effettivamente lo scorso anno, alla luce anche della più stringente opera di prevenzione che prevede l’installazione di altri autovelox sia sulla "Montalese" fra Pontenuovo e Santomato, sia sulla SS64 "Porrettana" per controllare il traffico, soprattutto quello delle moto particolarmente attivo in estate.

red.pt