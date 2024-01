Quarrata riprende a correre. Sestri Levante schiantata

Tre vittorie per le pistoiesi di serie B Interregionale e serie C: Quarrata, Bottegone e Agliana. Ha perso soltanto Monsummano, ma perché impegnato nel derby con Agliana. In B Interregionale, la settima giornata di ritorno ha celebrato il pronto ritorno al successo del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, capace di espugnare 65-91 il campo di Sestri Levante. I grandi protagonisti dell’affermazione sono soprattutto due: Regoli e Tiberti. A prendersi la scena sono anche Molteni, che fa registrare 8 punti e 11 assist, e Balducci, terzo miglior marcatore con 15 punti. Per i biancoblu si tratta dell’affermazione numero 11 nel torneo, che consente loro di consolidare la quinta posizione, restando al contempo in scia della coppia Empoli-San Miniato. Quarrata: Marini, Mustiatsa 7, Balducci 15, Molteni 8, Falaschi, Calugi 2, Regoli 27, Antonini 4, Agnoloni 3, Tiberti 25. Nel girone A di serie C, la settimana perfetta della Valentina’s Camicette Bottegone si chiude nel migliore dei modi alla "King" grazie a una larghissima vittoria, 80-49, contro la Bama Altopascio. Bottegone settimo in classifica assieme a Prato con 14 punti. Bottegone: Magnini 2, Santangelo, Pierattini 4, Meoni, Mati 14, Cukaj 18, Agostini 3, E. Banchelli 4, Riccio 21, Delage 9, N.Milani 5. Ottima prestazione per l’Endiasfalti Agliana, che si aggiudica 86-64 il derby contro Monsummano al Pala Capitini. Agliana quarta in graduatoria con Pontedera a quota 18, Monsummano penultimo a 10. Agliana: Zita 6, Andrei 7, Rossi 19, Nieri 15, Bacci 16, Catalano 5, Mucci 2, Bonistalli 3, Mbengue 2, Bibaj, Nesi 11, Baroncelli. Monsummano: Danesi, Cantrè, Tonfoni, Meacci 17, Calderaro 24, Vettori 5, Lepori 4, Giusti, Boccardo, Cellerini 9, Santi 5, Manetti.

Gianluca Barni