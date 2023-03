Quant’è buono il legno a km zero "Filiera di qualità, da potenziare"

Una filiera del legno a chilometro ed impatto "zero", che esiste (e resiste), ma che soprattutto può essere ulteriormente implementata per renderla maggiormente competitiva. E’ l’obiettivo che porta avanti "For.LEAVEs", il gruppo operativo (cofinanziato dal Psr regionale) composto da Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese (capofila), Disei-Università di Firenze, Impresa Verde-Coldiretti Pistoia; Anci-Toscana e le aziende agricole "Le Roncacce" e "Società Agricola Montana". Un gruppo che ha toccato coi propri occhi la filiera del legno quando esso stesso inizia per mettere in evidenza anche la valorizzazione delle foreste locali, un aspetto che dovrà essere affrontato in maniera decisa ed importante anche dalle istituzioni, non solo quelle locali.

"Conoscere meglio queste aziende che usano legno – spiega Francesco Benesperi, responsabile area forestazione dell’Unione dei Comuni – è servito a capire la qualità dell’imprenditoria attiva sulla montagna pistoiese e di quanto sia complesso riuscire a fare filiera: l’obiettivo delle visite era quello di far dialogare forze dell’ordine, esperti e imprenditori che usano il legno per vari motivi". Un percorso che ha visto diversi passaggi nelle realtà del territorio iniziando il tour dall’OM Legno a Monte Oppio che nella propria linea di infissi e pavimenti ha creato anche un design tipicamente toscano sfruttando i prodotti che arrivano dai nostri boschi. "Purtroppo mancano aziende che fanno essiccazione e, a monte, la selezione della materia da destinare alla produzione di mobili – spiega il trentenne Lorenzo Mucci – La nostra è una linea che dobbiamo sviluppare fidelizzando i clienti nel capire che avere produzioni a chilometro zero è un valore aggiunto in termini qualitativi e ambientali".

Il tour si è spostato poi più in quota, a Pian dei Sisi nel territorio di Abetone Cutigliano, alla Marfil Legno, altra azienda a carattere familiare con Luca Sisi che gestisce una segheria e produce tetti di castagno del nostro Appennino che, però, sono apprezzati in tutta Italia. E questa visita ha messo in evidenza un problema non secondario: la difficoltà d’accesso al legname locale perché "spesso viene tagliato e poi lavorato da ditte che non sono di qui e che vincono molti bandi: penso che le istituzioni dovrebbero favorire le lavorazioni a chilometri zero". Oltre alle visite in azienda, una parte della giornata si è svolta anche al chiuso in maniera didattica per affrontare il tema del taglio del legname assieme al tenente colonnello Fernando Baldi, Comandante dei Carabinieri Forestali di Pistoia, ad Andrea Bartolesi, dottore forestale dell’Unione dei Comuni e Marco Pierozzi, dottore forestale esperto in pianificazione.

"Una delle principali difficoltà per creare filiere in modo efficiente –spiega Benesperi – è riuscire a connettere le imprese perché possano cogliere le opportunità di finanziamento da livello nazionale, regionale ed europeo. E su questo fronte "For Leaves" sta lavorando bene, facendo emergere in modo chiaro le problematiche e creando le giuste connessioni, che sono il presupposto per rafforzare la filiera del legno, e per creare le comunità forestali, facendo dialogare insieme cittadini, imprese e istituzioni".

Saverio Melegari