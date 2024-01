Quando le imprese difendono il ’verde’. I ’Green Heroes’ si confrontano a Pistoia

Quattordici tonnellate di vecchi indumenti riciclati in un solo anno per un 85% di fibre rigenerate usate nelle produzioni di nuovi capi a marchio "Rifò", con un impegno sociale quantificabile in diciottomila euro nello stesso anno di attività. E poi ancora, guardando in casa Lucart, colosso lucchese del tissue da 1.700 dipendenti e fatturato (dato 2022) a quota 717 milioni di euro: quasi 30% di risorsa idrica risparmiata in nove anni, meno 20% di consumo energetico in dieci anni, uso al 100% di imballaggi riciclabili se non addirittura compostabili.

Ad aggiungere quantità e qualità all’affresco del fare impresa sostenibile in Toscana, un altro paio di esperienze, la Menichetti di Fucecchio impegnata nella produzione di colle organiche al cento per cento, e l’aretina (con sede a Sansepolcro) Aboca, posizionata tra le prime aziende italiane per reputazione e al primo posto tra quelle del settore farmaceutico. Nella lista figura anche un’azienda leader del settore vivaistico pistoiese, la Giorgio Tesi Group, che ha abbattuto del 70% l’uso di agrofarmaci di sintesi – leggi, nell’elenco, anche fitofarmaci – in favore di alternative naturali e biologiche ed eliminazione totale di diserbanti in vaso.

Occasione d’incontro sarà l’appuntamento pistoiese in programma per il prossimo 27 gennaio, in casa Giorgio Tesi Group, dove si ritroveranno queste imprese toscane marchiate "Green Heroes" sulla base del progetto ideato da Alessandro Gassmann e Annalisa Corrado con il supporto scientifico di Kyoto Club, pensato per riconoscere e riunire chi nel fare impresa si sia dimostrato capace di lasciare un’impronta positiva sul mondo. Insieme a loro ci saranno anche altre aziende verdi italiane come la laziale AzzeroCO2, una delle prime ESCo (Energy Service Company) italiane, Pieces of Venice dal Veneto che trasforma gli scarti di legno nella Laguna in pezzi unici, la siciliana Babbaluci, gruppo giovanile che si prende cura del verde strappando metri alla criminalità organizzata e la piemontese Sales che rende sostenibili imballaggi ed etichette, dando lavoro a cinquanta persone.

A Pistoia nella sede del 27 gennaio ci sarà lo stesso padrino del progetto, Gassmann appunto, in una sorta di tour cittadino che prima farà tappa in una scuola materna della città dove verranno impiantati nuovi alberi donati dalla Tesi Group, per poi spostarsi nell’azienda vivaistica di via di Badia in un incontro tra eroi verdi e infine concludere con la presentazione di due libri a Palazzo di Giano (ore 17.30), il primo "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde" di Alessandro Gassmann e "Pensiamo verde. Storie, proteste e proposte per cambiare il mondo" di Annalisa Corrado. L’incontro è aperto al pubblico.