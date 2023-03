Quando l’arte dialoga con il tempo e lo spazio L’opera di Federico Gori letta da Eva Degl’Innocenti

"Reperto e metamorfosi", ovvero come l’arte può trasformarsi in un dialogo col tempo e con ciò che la circonda. Al centro di questa riflessione si pone il lavoro dell’artista pistoiese Federico Gori ospite oggi, giovedì 9 marzo, a Palazzo de’ Rossi alle 18 in conversazione con un’altra pistoiese eccellente, Eva Degl’Innocenti, direttrice del settore Musei Civici di Bologna e col curatore e docente di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Brera Lorenzo Madaro. Ultimo incontro del ciclo "’900 Talks", l’appuntamento coglie uno spunto d’arte preciso e da lì intesse il dialogo. Si tratta de "L’età dell’oro", opera realizzata da Gori e risultata vincitrice del bando ministeriale Pac 2020 per il Museo Archeologico di Taranto (MarTa) dove Degl’Innocenti è stata direttrice. Qui l’esuvia del serpente si carica di un valore simbolico profondo, che, anche grazie al dialogo con i reperti antichi del museo, presagisce la strada per una mutazione corale, per una rinascita plurale. In questo contesto, dal 9 marzo al 10 aprile, nella sala "Scenari possibili" di Collezioni del Novecento, saranno allestite alcune opere della serie in progress, "La muta" (2023), di Federico Gori. Trascorso questo appuntamento sarà poi la volta della speciale visita guidata per il ciclo "Le curatrici raccontano" in agenda per sabato alle 16.30. La direttrice di Pistoia Musei Monica Preti e la curatrice Annamaria Iacuzzi condurranno il pubblico alla scoperta della collezione del Novecento di Palazzo de’ Rossi soffermandosi sulle due splendide ‘Kote’ di Fausto Melotti. Il rientro delle due sculture a Milano sarà il 12 marzo. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito: prenotarsi su www.pistoiamusei.it

l.m.