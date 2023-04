Quando la terra cede Frana di Le Grazie, Capecchi incalza: "Bisogna far presto"

Un problema annoso, pluridecennale per la precisione. Ma tuttora irrisolto. Parliamo del movimento franoso in località Le Grazie: la comunità locale attende da lungo tempo che la zona venga messa in sicurezza, finora invano. Anche se qualcosa si muove: "Stiamo sollecitando la Regione a mettere più risorse sulla messa in sicurezza del territorio e, quindi, a finanziare anche gli interventi per la frana in località Le Grazie – dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione ambiente –. Il comune di Pistoia ha ricevuto il finanziamento per la progettazione per la messa in sicurezza di questa frana importante e annosa – rivela –, ma è corsa contro il tempo per iniziare i lavori prima che mutino le condizioni e si sia costretti a rifare il progetto".

Questo perché il quadro potrebbe mutare repentinamente: "Il progetto è pronto e attuabile nell’immediato ma, per aprire il cantiere, andrebbero comunque adeguati i prezzi dei materiali – precisa Capecchi –. Senza dimenticare che i cambiamenti del contesto potrebbero rendere tutto vano. Il problema è che per il 2023 non c’è un vero e proprio piano ma si procede per stralci e l’ultimo riguarda quasi esclusivamente progetti regionali: per i comuni sono previsti pochissimi interventi, con priorità per quelli che erano già stati avviati rispetto ai nuovi. Senza ulteriori risorse anche i progetti già finanziati e che sono pronti, ma non sono ancora partiti come cantieri, rischiano di diventare carta straccia nel breve periodo – conclude il consigliere regionale di Fdi –. Il Documento operativo di Difesa del suolo si riferisce per una parte agli interventi successivi ad eventi calamitosi, ossia di protezione civile, ma per una buona parte dovrebbe servire a prevenire questi fenomeni con interventi di messa in sicurezza idrogeologica e idraulica: purtroppo quest’ultima il più delle volte viene disattesa per concentrarsi inevitabilmente sull’emergenza".

red.pt