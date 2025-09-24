Quando il teatro diventa un dj set: "Una polaroid con il pubblico"

La musica va, luci e immagini la seguono. E la sala balla. Come sa, come vuole, assecondando un flusso. Se l’appuntamento fosse in un locale notturno si chiamerebbe "dj set". Questo no. Questo ha una regia (di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa) e pure una scrittura (di Daniele Villa), perché più che un set è uno spettacolo. Ed è a suo (non convenzionale) modo teatro. Benvenuti a "Dj show", ultima creazione del collettivo fiorentino Sotterraneo al Funaro venerdì 26 e sabato 27 settembre sera (ore 21), anteprima delle stagioni 2025-2026 di Teatri di Pistoia al via in ottobre. "Dj show" è prima di ogni cosa celebrazione di un anniversario: i vent’anni dalla nascita di Sotterraneo. Che tra l’altro è compagnia residente in Fondazione dal 2013.

Daniele Villa, in "Dj Show" tutti siamo o possiamo essere teatro?

"In realtà ‘Dj Show’ ha una sua struttura drammaturgica che parte dall’idea di teatralizzare un dj set. Con un inizio e una fine. E c’è un percorso di pensieri, parole e immagini che si dipana attraverso una playlist sulla quale i performer veri e propri, oltre a Sara Bonaventura e a Claudio Cirri, sono gli spettatori e le spettatrici che ballano no stop".

Alla fine di un Dj Show c’è qualcosa che resta nell’archivio di Sotterraneo?

"Una polaroid che scattiamo col pubblico, questo è ‘Dj Show’. Per il nostro compleanno volevamo creare un momento che non fosse solo un evento unico, trasformandolo in occasione per festeggiare col pubblico e coi pubblici, muovendoci per il paese, intercettando persone. Ballando e pensando, pensando e ballando: la sfida è tenere in equilibrio la dimensione della danza e quella più riflessiva del pensiero".

Dovesse dirlo lei, come definirebbe lo stile di Sotterraneo? "Facciamo creazioni originali in bilico fra sperimentazione teatrale e immaginario collettivo. Per cantare il nostro tempo, per riflettere sullo stato della civiltà occidentale nel terzo millennio".

Essere ‘collettivo’ è la vostra cifra. Diversamente questa esperienza non sarebbe esistita?

"Siamo stati collettivo fin da subito. Era il 2005 e avevamo poco più di vent’anni. Era quella la forma giusta per lavorare insieme. Poi crescendo si sono definiti i ruoli, ma essere orizzontali e paritari, posto che ognuno fa teatro come vuole, era la nostra modalità".

Vent’anni: più solidi di un matrimonio…

"Siamo partiti in cinque, con noi c’erano anche Matteo Ceccarelli e Iacopo Braca che poi hanno preso altre strade. I processi di trasformazione sono fisiologici. Il sodalizio artistico è anche una storia d’amore. E richiede cura".

Un matrimonio anche con Teatri di Pistoia: qui siete in residenza dal 2013.

"È una simbiosi vera. Abbiamo fatto di tutto qui, spettacoli, eventi site specific, convegni. In estate come in inverno. E poi progetti con le scuole. Credo sia accaduto non perché fosse facile, ma perché Pistoia era alla ricerca di un artista con cui condividere una progettualità".

Il vostro palmares è ricco di nomination e riconoscimenti, l’ultimo a lei, il Premio Hystrio 2025 per la Drammaturgia. Il pubblico comune che feedback vi restituisce?

"Ci riteniamo fortunati. Le nostre produzioni ci hanno permesso di incontrare tanti pubblici, all’inizio in festival e spazi off, oggi in grandi teatri e nell’ecosistema teatrale in genere. E non perché abbiamo adattato il nostro linguaggio ma perché questo è per sua natura trasversale, accessibile, empatico. E così il pubblico si incuriosisce e ci cerca anche quando le luci si spengono".

Linda Meoni