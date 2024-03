"Quando c’era l’Unità". Un tuffo nel dopoguerra al Circolo Garibaldi

PISTOIA

Un tuffo nel passato nell’Italia del dopoguerra, per riscoprire la situazione del Paese in quegli anni e in particolare le dinamiche che portarono alla nascita del quotidiano "L’Unità", al quale è dedicata l’iniziativa organizzata per sabato dall’Archivio Roberto Marini "Oltre il Secolo Breve", dal titolo "Quando c’era l’Unità. A 100 anni dall’uscita del quotidiano comunista: riflessioni e testimonianze sul giornale creato da Antonio Gramsci".

L’appuntamento è fissato alle 16, con ingresso gratuito, al Circolo Garibaldi in Corso Gramsci, luogo scelto perché ex sede del Partito Comunista a Pistoia. Per l’occasione interverranno Michele Ruggiero, collaboratore e giornalista de l’Unità di Torino e presidente dell’associazione "La Porta di Vetro"; Mario Ruggiano, segretario dell’associazione "Futura Umanità"; Marzio Dolfi, ex corrispondente da Pistoia de L’Unità; Debora Pellegrinotti, direttrice del settimanale "Giornale del Bisenzio" ed ex corrispondente da Firenze de L’Unità, e infine Vincenzo Vita, presidente dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, nonché garante di Articolo 21.

"Sarà un modo per celebrare il ricordo di quel 12 febbraio 1924, quando a Torino venne dato alle stampe il primo numero de L’Unità, il quotidiano degli operai e dei contadini, che con la fusione fra comunisti, socialisti e terzinternazionalisti, a partire dal 12 agosto 1924, diventò l’organo del Partito Comunista d’Italia", sottolinea Roberto Niccolai, direttore dell’Archivio Roberto Marini. Archivio che, dalla sua nascita (datata 1 dicembre 2018), ha organizzato in tutto 62 iniziative, di natura politica, musicale, storica, sportiva e sociale. Quella in arrivo (dalla durata di circa tre ore e mezzo) sarà la prima del 2024. Durante l’evento sarà proiettato "L’Unità a Torino. 40 anni di Storia (1945-1985)" e sarà possibile visionare le pagine più significative della collezione rilegata del quotidiano dal 1949 al 1986, donata all’Archivio Roberto Marini dall’Istituto storico Parri Bologna Metropolitana. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0573766349. I posti sono limitati.

Francesco Bocchini