Qualche chance in Montagna. Ma resta il rebus economico

Ricerca alloggi migranti: positiva la risposta di Marcello Danti, per il comune di Abetone Cutigliano, e quella di Luca Marmo per San Marcello Piteglio, entrambi hanno fornito il contatto di alcuni proprietari disponibili a cedere in affitto locali di loro proprietà. Il rapporto a questo punto si instaura tra prefettura e cooperative che gestiscono l’ospitalità, che possono accettare o meno di farsi carico del migrante con qualche dubbio sollevato sul fronte della remunerazione. Nel comune guidato da Danti si ricordano esperienze di segno opposto, a Piano Sinatico è filato sempre tutto liscio mentre all’Abetone i problemi sono stati abbastanza seri. In quello di Marmo invece le contestazioni sono state sollevate a Lizzano, mentre nel resto del territorio non ce ne sono state. Strutture in grado di ospitare numeri importanti, nel territorio sammarcellino ce ne sono diverse, ma pare che tutte abbiano espresso un fermo diniego a dare la disponibilità, nell’altro invece, fatta forse eccezione per Boscolungo, interessato da un recente cambio di proprietà, non ne sono state individuate.

Andrea Nannini