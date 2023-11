Pure le famiglie della Montagna sono in rivolta: "Così non va"

Sale la protesta anche in Montagna per i disservizi di Autolinee Toscane. E fa capolino l’ipotesi di chiedere l’intervento della magistratura. A farsi portavoce della rabbia è un gruppo che si firma "Le mamme disperate della linea 70". "La linea 70pop – scrivono – originariamente era una linea che passava da Piteglio-Prunetta-Le Piastre-via Dalmazia-stazione fs, permettendo ai bambini della zona di raggiungere le scuole. Adesso è stato cancellato e sostituito da un 70pop che fa scendere i bambini a Le Piastre, dove troverebbero una (pseudo) coincidenza con la linea 54 che passa dal viale Adua. Il problema è che i due 54 che passano sono sempre in anticipo rispetto all’arrivo del 70pop alle Piastre. Quindi – proseguono – molti ragazzi si vedono obbligati a farsi accompagnare a Le Piastre dove sono certi di non perdere nessuna linea che scende a Pistoia ( la quale comunque lascia in viale Adua) e farsi circa un km a piedi prima di raggiungere la scuola. Altri invece, non potendo essere accompagnati dai genitori a Le Piastre, sono costretti ad aspettare l autobus successivo (7.20) e arrivare a scuola circa con 20 minuti di ritardo essendo l’inizio delle lezioni alle 7.50. Per il ritorno ovviamente vale la solita storia". A questo punto, preso nota che Autolinee Toscane ha cambiato sostanzialmente le caratteristiche del servizio, quella della class action è diventata la strada più probabile da praticare: "Gli abbonamenti da 480 euro non sono sfruttati – concludono –. Abbiamo fatto appello alla Regione, alla Provincia e ad At, anche tramite legali. Vogliamo chiarimenti".

Andrea Nannini