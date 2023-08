"Pubblici esercizi a Pistoia: ne sarà aperta più della metà"

Che cosa succede a chi resterà a festeggiare in città? Da Confcommercio Pistoia Prato buone notizie. Oltre la metà dei pubblici esercizi cittadini resteranno aperti nella settimana di Ferragosto, almeno stando a quanto emerge dall’ultimo studio eseguito dall’Osservatorio sul turismo della stessa associazione di categoria, che ha intervistato le aziende del settore associate. "Il fatto che bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere – osserva l’associazione – rimangano per la maggior parte aperti in un periodo tradizionalmente di chiusure come quello di Ferragosto, non è banale. Indica che nella nostra città siamo riusciti ad attivare modelli organizzativi che, in forza delle chiusure programmate a turno tra novembre e febbraio, consentono di garantire accoglienza e somministrazione adeguate anche nella parte centrale di questo mese".

"Riuscire a garantire tutto questo in alta stagione – prosegue la nota – è anche sintomo di una responsabilità diffusa, perché significa assicurare un presidio di vitalità e funzionalità per il centro e la prima periferia. Quando parliamo di strategie finalizzate a mettere sempre di più Pistoia sulla mappa, a farla diventare destinazione ambita da un turismo qualitativamente elevato, dobbiamo prendere in considerazione anche questa dinamica. Una città diventa più attrattiva tanto quanto riesce a comunicare incisivamente il suo patrimonio storico, culturale, verde, ma anche per i servizi che è in grado di offrire lungo tutto il corso dell’anno e che manifestano dinamismo".

L’apertura di bar, ristoranti e negozi anche in questa parte dell’anno, del resto, si "imporrebbe" come una necessità e una condizione quasi scontata per una città, come Pistoia, che si professa a vocazione turistica. Veder vagare visitatori e pistoiesi ’famelici’ nelle vie del centro sarebbe, infatti, una scena alla quale nessuno si augurerebbe mai di dover assistere.