Pubblicate le graduatorie asili Fino al 5 maggio per accettare

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Pistoia, e consultabili negli uffici degli Istituti comprensivi statali e del servizio educazione e istruzione del Comune di Pistoia, le graduatorie dei bambini accolti dalle scuole dell’infanzia per il prossimo anno scolastico. Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza sono tenute ad accettare il posto assegnato entro e non oltre il 5 maggio compreso, a pena di decadenza. Questo consentirà agli uffici comunali e le segreterie delle scuole statali di accettare, altri bambini che risultano essere in lista di attesa . Le comunicazioni di accettazione del posto devono essere inviate per mail all’indirizzo: [email protected], utilizzando la mail indicata nella domanda al momento dell’iscrizione, alla quale deve essere allegato un documento di identità del genitore. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo [email protected] Contatti telefonici 0573 371836 o il centralino 0573 371818 – 371822.