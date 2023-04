Provincia verso il voto E scatta già il toto-nomi

Da pochi giorni è passato il quarto anno di Luca Marmo in carica come presidente della Provincia e, per legge, il suo incarico è sostanzialmente arrivato al capolinea, ma si andrà avanti ancora un pochino prima di poter tornare al voto. L’appuntamento prestabilito dall’ente di piazza San Leone, infatti, è per sabato 1° luglio dalle ore 8 alle 20 con il seggio che sarà allestito proprio all’interno del palazzo dove ha la sede la Provincia nella Sala Nardi. Una elezione non diretta visto che si tratta, dopo la cosiddetta "riforma Del Rio", di un organo secondario e quindi la rappresentanza viene scelta dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.

Il ruolo del presidente – che deve essere obbligatoriamente un primo cittadino – è slegato da quello dei consiglieri nominati, visto che quest’ultimi vengono rinnovati ogni 24 mesi e proprio di recente è andato in scena l’appuntamento. Con la convocazione dei comizi elettorali da parte della Provincia, pertanto, è iniziato il cammino che porterà al voto: ricordiamo che, per legge, l’elezione è indetta entro trenta giorni dalla data di cessazione della carica e si svolge entro novanta giorni dalla stessa data. Quindi Luca Marmo, nel frattempo riconfermato anche sindaco di San Marcello Piteglio, rimarrà ufficialmente in carica e coi pieni poteri fino ai primi giorni di giugno.

C’è da prestare attenzione, sullo sfondo, su ciò che potrebbe succedere a Roma visto che da più parti si vocifera nel giro di un paio di anni di un ritorno alle Province più strutturate con la possibilità che possano essere chiamati nuovamente i cittadini a decidere i loro rappresentanti. Nel frattempo, è normale che adesso inizi il toto-candidature e, su queste, c’è un tassello fondamentale da rispettare: non si possono candidare tutti quei sindaci il cui comune va al voto nei diciotto mesi successivi. Visto che nel 2024 le amministrazioni comunali da rinnovare sono molte, e quasi tutte della Valdinievole oltre a Montale ed Agliana, è chiaro come il campo si ridimensioni notevolmente: sul fronte centrosinistra in pole rimane ovviamente lo stesso Luca Marmo e le uniche alternative potrebbero essere Federico Bruschi (sindaco di Marliana), Gabriele Romiti (Quarrata), Lisa Amidei (Larciano) che è già nell’attuale giunta e gli eventuali vincitori di area Pd a Pescia e Ponte Buggianese.

In casa centrodestra, invece, sono "arruolabili" soltanto Alessandro Tomasi (Pistoia), Piero Lunardi (Serravalle Pistoiese) e Marcello Danti (Abetone Cutigliano). Adesso inizieranno le grandi manovre per capire chi potrà andare in lizza: quattro anni fa lo sfidante di Marmo fu l’allora primo cittadino di Marliana, Marco Traversari, che fu sconfitto per poco più di cinquemila voti ponderati.

Saverio Melegari