Provincia, si vota. Domani urne aperte per eleggere il nuovo Consiglio

PISTOIA

Oramai tutto pronto per l’apertura del seggio unico, previsto domattina alle ore 8, all’interno del palazzo di piazza San Leone per andare a definire quella che sarà la composizione del nuovo consiglio provinciale. Trattandosi di un organo elettivo di secondo livello, nessuna consultazione con l’elettorato ma sono chiamati ad esprimere le loro preferenze soltanto sindaci e consiglieri comunali delle varie amministrazioni in provincia che potranno dare un solo voto e, in sede di conteggio, ci sarà una suddivisione ponderata di quelle che saranno le scelte fatte.

Nessun cambiamento al vertice, con il presidente attuale Luca Marmo che rimarrà al proprio posto salvo clamorosi scossoni che, stando alle previsioni della vigilia, appaiono difficili. Il seggio rimarrà aperto fino alle ore 20 e, subito dopo, prenderanno il via le operazioni di scrutinio per andare a conoscere quella che sarà la nuova composizione che prevede dieci consiglieri.

Ricordiamo che nella precedente legislatura erano presenti quattro consiglieri di centrosinistra, cinque di centrodestra ed uno di una lista centrista che appoggiava il presidente Marmo. In vista di questa tornata non è stata ripresentata la lista di centro e quindi sarà una sfida soltanto fra i due schieramenti classici che, visto anche l’arrivo delle elezioni amministrative con 11 comuni chiamati al rinnovo dei propri eletti a giugno, hanno quasi del tutto evitato di coinvolgere rappresentanti di questi territori.

Venendo ai nomi in lizza, per quanto riguarda il centrosinistra in cerca di riconferme sono in tre, ovvero Nicola Tesi (sindaco di Ponte Buggianese), Lisa Amidei (sindaca di Larciano) e Gabriele Giacomelli, fino a pochi mesi fa vicepresidente della Provincia uscente e attuale presidente del consiglio comunale di Quarrata.

Con loro ci saranno Matteo Giusti, capogruppo del Pd a Pistoia, Francesco Branchetti di Pistoia Ecologista e Progressista, Silvano Barbasso che è consigliere di minoranza a Serravalle, l’assessora di Marliana Laura Giovannelli, la vicesindaca di Uzzano Silvia Franchi, Sandra Bendinelli (Si) di Chiesina Uzzanese ed Helga Bracali di Azione, consigliera uscente a Montecatini.

Per quanto concerne il centrodestra, invece, gli uscenti in cerca di riconferma sono Francesca Capecchi (Pistoia) e Lorenzo Vignali (Chiesina Uzzanese) mentre non ci sarà Andrea Tonarelli, non ricandidabile dopo che il comune di Abetone Cutigliano è decaduto. Con loro in lista Cinzia Cerdini (Lega), Emanuela Checcucci (Centristi-Fi) e Salvatore Patanè (Avanti Pistoia) per il capoluogo; in più Ennio Canigiani (Fdi di Quarrata), Stefano Nigi (Lega, ancora Quarrata) e Chiara Venturi di Fdi per San Marcello Piteglio.

Saverio Melegari