Provincia Il dado ormai è tratto Il presidente Marmo ricandidato

Le indecisioni degli ultimi giorni, già rientrate venerdì, sono state spazzate via dalla presentazione della candidatura, ieri mattina, di Luca Marmo (foto) – attuale sindaco di San Marcello Piteglio – alla presidenza della Provincia di Pistoia in vista del voto, al quale partecipano sindaci e consiglieri comunali del territorio del prossimo 1° luglio. Una competizione che non avrà alcun tipo di suspence, se non quella di raggiungere – ma non appare certo un problema al momento – il quorum necessario per avere la maggioranza del 50%+1 dei voti, visto che alla fine il centrodestra non ha presentato alcun tipo di candidatura alternativa. Il nome di Marmo, presidente uscente di questo quadriennio, sembrava addirittura saltato fino a pochi giorni fa a causa di qualche malumore interno e sulla mancata convergenza unanime sulla sua ricandidatura. Tanto che era circolato anche il nome della sindaca di Larciano, Lisa Amidei, come possibile nuova personalità da presentare al momento del voto. Riunioni infuocate e dialoghi interni, alla fine, hanno ricucito gli strappi e così il centrosinistra ha optato nuovamente per Luca Marmo, depositando ieri mattina entro i termini consentiti, 68 firme (ne bastavano 46 per rimanere nelle regole) con un margine quindi particolarmente ampio. Dall’altro lato, invece, niente si muove: quattro anni fa, fu scelto il sindaco di Marliana Marco Traversari che, però, fu sconfitto. Adesso, invece, nessuna candidatura e la scelta, che appare singolare, è giustificabile per due motivazioni. La prima, forse quella decisiva, è che secondo l’iter legislativo che sta andando avanti in Parlamento, già l’anno prossimo le Province dovrebbero tornare ad essere un organo istituzionale primario, quindi riaprendo alla votazione diretta da parte dei cittadini, pertanto questo passaggio rischia di essere soltanto una sorta di "interim".

La seconda è per una questione di numeri: possono essere candidati a presidente solo quei sindaci che non vanno a scadenza entro diciotto mesi e la pattuglia del centrodestra era abbastanza risicata coi soli Alessandro Tomasi (Pistoia), Marcello Danti (Abetone Cutigliano) e Piero Lunardi (Serravalle). E, per questi, il quadro era comunque complesso: Tomasi deve portare avanti il lavoro nel capoluogo, che non manca; Danti è alle prese con una crisi interna della maggioranza molto profonda; Lunardi, fin dall’inizio, si era reso non disponibile a presentarsi. Pertanto, la panoramica che andrà in scena il prossimo 1° luglio è già chiara e nota adesso: ci sarà solo da capire su quale percentuale si attesterà Luca Marmo.

