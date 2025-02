Protezione civile. Il nuovo piano. Date degli incontri

Cambia il calendario. Per motivi organizzativi, gli incontri pubblici di presentazione del Piano comunale di Protezione Civile inizialmente previsti per oggi al Circolo di Pontelungo e al Circolo di Chiazzano sono stati posticipati a giovedì 13 marzo. Restano confermati gli incontri successivi già programmati: giovedì 27 febbraio, alle 18 alla scuola materna di Bottegone, in via Santangiolo 47, e alle 21 al circolo Arci di Candeglia; giovedì 6 marzo alle 18 al circolo Arci di Capostrada, ai quali si aggiungono, dunque, quelli di giovedì 13 marzo: alle 18 al circolo di Chiazzano e alle 21 al circolo di Pontelungo. Nell’occasione saranno illustrate le procedure previste in caso di calamità e verranno dati consigli sui comportamenti da adottare nelle situazioni di emergenza. Il Piano comunale di Protezione Civile è un documento che, a partire dall’analisi del territorio, definisce l’insieme delle procedure operative per fronteggiare eventuali calamità. È lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio.

Per presentare il Piano di Protezione Civile alla città, il Comune ha organizzato, dunque, cinque incontri in cui verranno approfonditi i contenuti dello strumento e in particolare si parlerà della sua articolazione, di come funziona e di quando entra in azione. Per l’occasione varranno, inoltre, dati consigli utili sui comportamenti da adottare in caso di eventuali calamità.