Proteggiamo questo piccolo grande mondo

Elisa Capobianco

Dietro a quel piccolo insetto c’è un mondo immenso. Un mondo che adesso ci chiede aiuto. L’avvistamento della vespa velutina sulle colline di Quarrata ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra i produttori di miele pistoiesi. Le api sono in pericolo – minacciate da questo calabrone-killer capace di distruggere interi alveari – e con loro trema la tenuta di un settore economico dal peso specifico non indifferente in provincia. Tanto nella Piana quanto sulla Montagna pistoiese che vive anche di questo. Il tam tam è stato immediato dopo l’allarme dell’apicoltore Denis Giovannetti che ha scoperto per primo alcuni esemplari della temutissima specie.