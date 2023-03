Prospettive di rilancio Oltre 400mila euro per ventidue imprese della Montagna

Ci sono 430mila euro a disposizione di 22 imprese montane. Sono state pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana le graduatorie del bando “Custodi della Montagna“ che si è chiuso a novembre 2022. Destinato a favorire il rilancio delle zone montane e con una dotazione finanziaria superiore a 5 milioni di euro, ha visto la presentazione di ben 422 domande: 277 quelle ammissibili a finanziamento, 58 le ammesse con riserva, 87 le non ammissibili. "La risposta al bando – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras – è stata ottima, a riprova della volontà di tante piccole realtà periferiche di voler rivitalizzare il proprio tessuto economico, sociale e ambientale. Tante di queste zone hanno sperimentato, specialmente in anni recenti, fenomeni di spopolamento, causati dall’invecchiamento della popolazione e dalla decrescita economica. Il bando, cui seguiranno altre misure, ha cercato di promuoverne il rilancio attraverso progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi". Il bando puntava a sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani. Oltre a promuovere la firma di patti di comunità per la cura dei boschi e la conservazione della biodiversità. I destinatari erano le piccole e medie imprese, compresi i liberi professionisti, altri soggetti di natura imprenditoriale e persone fisiche. Erano ammessi tutti i settori produttivi. Analizzando le graduatorie sulla ripartizione delle domande per provincia, in testa troviamo Lucca con 102 domande (68 quelle ammesse); Grosseto con 73 (51 ammesse) e Arezzo con 62 (47 ammesse). A seguire Siena con 53 domande (34 ammesse), Firenze con 42 (22) e Pistoia con 38 (22). Per la ripartizione delle risorse per provincia, la fetta più consistente vede ancora Lucca in testa (1.097.000 euro tra ammesse e ammesse con riserva), quindi Grosseto (777 mila euro), Arezzo (640 mila euro), Siena (517 mila euro), Firenze (460 mila euro) e Pistoia (430 mila euro). Infine, per i settori di attività, il numero maggiore di domande ha riguardato allevamento, ristorazione, coltivazione, alloggi per vacanze e commercio al dettaglio.

red.pt.