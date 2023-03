Proseguono le gare del "Pinocchio sugli sci"

Sono iniziate ieri all’Abetone le finali nazionali dell’edizione numero 41 del Pinocchio sugli sci, manifestazione organizzata dallo Sci club Pinocchio di Pescia con il supporto di Regione Toscana, Comune di Abetone Cutigliano e Saf.

Ad aprire la settimana di competizione abetonese, per cui sono attesi oltre 1600 atleti da tutta Italia, sono stati i giovanissimi atleti delle categorie Under 9 (Baby 1) e Under 10 (Baby2) che ieri mattina si sono dati battaglia con una prova unica di slalom gigante rispettivamente sulle piste Zeno 3 e Stadio da slalom.

Per gli Under 9 il podio femminile ha visto Margherita Nady Bertella (Skiing Asd) davanti ad Anais Bertone e Carolina Comune, mentre in quello maschile si è imposto Viktor Summerer (Amateurs Sport Club Drei Zinner Raffeisen) che ha messo in fila Matteo Durando e Rosario Boffa.

Venendo alla categoria Baby 2 (Under 10) prima Sveva Dattoli (Tn Wonder Ski Asd) davanti a Camilla Maria Giachino e Rebecca Lo Monaco, mentre tra i maschietti sul gradino più alto del podio è salito Diego Di Menna (SC 3000 Ski Race), seguito da Giorgio Zanardi e Marco Chinazzi. Da segnalare la buona posizione di Ludovico Micale (Sci club Doganaccia) che ha chiuso in nona posizione.

L’appuntamento con le finalissime di Pinocchio sugli sci prosegue oggi con la finale nazionale delle categorie Cuccioli 1 e 2 maschili e femminili.

red.pt