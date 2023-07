"Proseguiremo nel suo segno" L’eredità contro le ingiustizie

E’ stato un lungo addio quello di ieri ad Antonio Vermigli, iniziato al mattino con la cerimonia civile nella camera ardente allestita nel Polo tecnologico di Quarrata e proseguito poi al pomeriggio con la messa nella chiesa di San Michele Arcangiolo di Vignole celebrata da don Enzo Benesperi, uno dei padri spirituali di Vermigli, attorniato da altri quattordici sacerdoti arrivati da tutta Italia. "Antonio adesso inizia una nuova vita nelle mani di Dio – sono state, in sintesi, le parole di don Enzo nell’omelia – la sua sensibilità nei confronti dei poveri è la realizzazione della parola del Vangelo. Quando vedi la fame, il degrado, i bisogni e cerchi di aiutare, poi tutto questo ti entra nella testa. Antonio poi riusciva a contagiare gli altri e a coinvolgerli nel portare interventi di sostegno". Una processione interminabile di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’"Uomo della pace", iniziata già il giorno prima alle cappelle del Commiato della Misericordia a Quarrata, si è susseguita ieri all’interno della sala nel Polo, messa a disposizione dall’amministrazione comunale, e poi in chiesa, e infine al cimitero di Vignole. Molti gli amici arrivati dal territorio circostante dove Vermigli è nato e ha vissuto, e quanti hanno collaborato con lui nelle attività solidali e nella lotta alle disuguaglianze provenienti da tutta Italia, come gli scrittori Erri De Luca e Mauro Corona, l’ex magistrato Gherardo Colombo, Don Ciotti. E poi rappresentanti delle istituzioni locali, i sindaci Gabriele Romiti di Quarrata, Luca Benesperi di Agliana ed Edoardo Prestanti di Carmignano, il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli, il direttore della Sds della Valdinievole Stefano Lomi, don Paolo Tofani di Agliana, la Misericordia di Prato, le forze dell’ordine, uniti nell’esprimere vicinanza ai figli Tommaso e Adele, alla moglie Rosella, alla nuova compagna Eliana, alle sorelle e ai nipoti.

"Antonio è un pezzo importante della mia vita. E’ un momento di grande dolore – è intervenuto al Polo, cedendo più volte alla commozione, Gherardo Colombo – Lascia un buco, una assenza, adesso ci sono tante cose che lui aveva iniziato da portare avanti ed è nostro compito fare in modo non finiscano con lui. Nel suo segno porteremo il nostro piccolo contributo perché, per quanto possibile, le persone possano soffrire meno".

Tutti hanno sottolineato l’importanza di proseguire l’opera dell’animatore di Rete Radié Resch e ideatore della Marcia della Giustizia: "Che con instancabile impegno e senza retorica, dalle sue radici tra Seano e Quarrata, è arrivato a spendere le sue energie in Paesi lontani come l’Africa e soprattutto il Brasile dove ha lottato contro le ingiustizie e le sopraffazioni diventando amico del presidente Lula da Silva", ha ricordato Don Ciotti, raccontando anche che: "Antonio parlava così veloce che io capivo la metà. Ma arrivava dappertutto, sapeva costruire relazioni. Lo spessore del suo pensiero si vede dagli editoriali che scriveva per la sua rivista “In dialogo“". Dell’instancabile tessitore di reti di solidarietà ha parlato anche l’attivista senegalese Mohamed Ba: "Antonio era uno che andava alla ricerca di se stesso non nella propria voce, ma nel grido di dolore degli imbavagliati. Sta a noi adesso arare la terra dove lui ha gettato il seme".

Daniela Gori