Prosegue l’impegno di Autolinee Toscane

Continuano alacremente le operazioni di ’correzione del tiro’ da parte di Autolinee Toscane e Provincia di Pistoia in seguito alle numerose lamentele dei pendolari, soprattutto scolastici. Segno tangibile dell’impegno delle istituzioni e dell’azienda di migliorare, per quanto possibile, il servizio offerto alla cittadinanza. Una nuova serie di importanti modifiche è stata formalizzata tra ieri e oggi. Si tratta di novità di orario ulteriori rispetto a quelle già prese il 4 dicembre, quando il T2 di Autolinee Toscane era stato parzialmente rivisto e modificato per andare incontro alla pioggia di segnalazioni degli utenti avvenuta nelle settimane precedenti. "Durante tutto il mese di dicembre – sottolinea Lisa Amidei, consigliera provinciale con delega ai trasporti – abbiamo settimanalmente tenuto un tavolo tecnico insieme a regione e azienda per monitorare la situazione del servizio. L’auspicio è che, tra le modifiche del 4 dicembre e queste, finalmente possiamo dire di aver messo a fuoco meglio gli orari dei bus sulle tratte più criticate".

In generale, le corse scolastiche da Quarrata per Pistoia sono state ulteriormente anticipate. Altri anticipi, invece, sono stati formalizzati sulle linee da e per Casalguidi. In entrambi i casi l’obiettivo è di far arrivare a scuola gli studenti in orario per il suono della campanella, cosa che non sempre è avvenuta nelle scorse settimane, causando problemi ai ragazzi e alle loro famiglie. Gli orari aggiornati delle varie corse sono stati prontamente caricati sul sito di Autolinee Toscane. Tolto lo sciopero di ieri organizzato dai sindacati di categoria, la vera prova sul campo (o meglio, su strada) avverrà a partire da oggi e nel corso di questa settimana. Ma la situazione con ogni probabilità dovrebbe volgere al meglio.

F.S.